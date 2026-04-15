La stagione dell’HSBC SVNS entra nella sua fase più calda e decisiva con l’avvio delle World Championship Series. Questo trittico di eventi, che prende il via a Hong Kong, non solo designerà i campioni del mondo 2026 di Rugby Seven, ma definirà anche le promozioni e le retrocessioni per la prossima stagione, determinando la permanenza nel prestigioso circuito élite.

Dopo una lunga annata che ha visto svolgersi dieci eventi tra HSBC SVNS, SVNS 2 e SVNS 3, le migliori dodici squadre maschili e dodici femminili sono pronte a contendersi la gloria finale.

Il format prevede la partecipazione di otto formazioni provenienti dal circuito principale, affiancate da quattro squadre che hanno conquistato l'accesso attraverso le qualificazioni nelle serie inferiori.

Le Protagoniste del Torneo

Nel torneo femminile, tra le squadre qualificate figurano Argentina, Australia, Brasile, Canada, Fiji, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna e Stati Uniti. Particolare attenzione meritano le formazioni che hanno compiuto un percorso sorprendente: l'Argentina e il Sudafrica hanno scalato la classifica partendo dal terzo livello, mentre il Brasile ha firmato un'impresa memorabile, conquistando l’ultimo posto disponibile vincendo in casa all’ultimo respiro.

Anche tra gli uomini, la competizione si preannuncia accesa. Le squadre qualificate sono Argentina, Australia, Fiji, Francia, Germania, Gran Bretagna, Kenya, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna, Uruguay e Stati Uniti. Germania, Kenya, Uruguay e Stati Uniti, in particolare, hanno guadagnato l’accesso attraverso le qualificazioni e sono pronte a sfidare le corazzate del circuito principale con l'ambizione di rompere gli equilibri.

Il Percorso verso il Titolo Mondiale

Dopo l’emozionante apertura a Hong Kong, la corsa al titolo mondiale proseguirà sul suolo europeo con due tappe consecutive. La prima sarà a Valladolid, città che farà il suo debutto assoluto come sede di un evento di tale portata, con gare in programma dal 29 al 31 maggio.

Il gran finale si terrà poi a Bordeaux, dal 5 al 7 giugno, dove il sipario calerà su questa intensa stagione.

In palio non c’è soltanto il prestigioso titolo mondiale di Rugby Seven, ma anche la cruciale permanenza nel circuito élite della prossima stagione. Le dinamiche di promozioni e retrocessioni aggiungono ulteriore pressione e significato a una fase finale già carica di aspettative, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra la gloria e la delusione.