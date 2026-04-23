La Run Rome The Marathon si conferma nel calendario sportivo internazionale per i prossimi cinque anni. L'Ati, composta da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio e SSD Rome Marathon Runners, si è aggiudicata il bando di Roma Capitale, organizzando la maratona fino al 2031. La prossima edizione, il 14 marzo 2027, ha già le iscrizioni aperte. Ciò garantisce la continuità di un punto di riferimento globale.

La Maratona di Roma continua ad attrarre campioni e migliaia di runner da tutto il mondo. L'edizione 2026 ha registrato un successo senza precedenti: sold out delle iscrizioni quattro mesi in anticipo, con 36 mila partecipanti (60 mila con Fun Run e staffetta solidale).

Dal settembre 2021, con ottomila iscritti, l'evento ha visto una crescita straordinaria, arrivando a 36 mila nell'ultima edizione. Il 75% degli atleti proviene da 166 nazioni, un livello di internazionalizzazione e crescita numerica unico tra le maratone mondiali.

Un evento globale con significativo impatto economico

La Run Rome The Marathon è un motore economico per la città, riconosciuta come la decima maratona al mondo per partecipazione. Genera un indotto economico sul territorio superiore ai 120 milioni di euro annui, come evidenziato da studi con l'Università Sapienza. Alessandro Onorato, assessore a grandi eventi, sport e turismo di Roma, ha dichiarato: "Infront Italy e Corriere dello Sport-Stadio continueranno a organizzare la Maratona di Roma anche per i prossimi 5 anni".

Ha evidenziato il valore della nuova concessione: 1,25 milioni di euro annui, oltre il triplo dei 333 mila euro delle precedenti due manifestazioni. "Un'edizione della prossima maratona vale quanto tutte le precedenti cinque organizzate messe insieme", ha aggiunto, con un ingresso complessivo di 6,2 milioni di euro nelle casse pubbliche, oltre alle ampie ricadute economiche.

Alessandro Giacomini, managing director di Infront Italy, ha espresso soddisfazione: "Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare oggi ufficialmente di esserci aggiudicati il bando per l'organizzazione e gestione per le prossime 5 edizioni della Run Rome The Marathon". Ha descritto l'evento come "una piattaforma globale capace di valorizzare Roma, generare impatto economico concreto e unire persone da ogni parte del mondo attraverso valori universali come sport, inclusione e condivisione".

Daniele Quinzi, direttore marketing di Corriere dello Sport-Stadio, ha ribadito: "Siamo ormai tra le più importanti corse del mondo. Fin dall'inizio Run Rome The Marathon si è dimostrato un progetto vincente, un cambiamento di rotta totale rispetto al passato". Ha concluso che il progetto proseguirà "con ancora più energia, volontà, professionalità, idee e visioni che siamo certi porteranno questo evento ancora più in alto, avvincente ed emozionante".

Continuità organizzativa e prospettive future

La conferma del 14 marzo 2027 e l'apertura anticipata delle iscrizioni rafforzano la fiducia nella solidità organizzativa. L'affidamento per altri cinque anni a Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio e SSD Rome Marathon Runners da parte di Roma Capitale assicura continuità e ulteriore sviluppo a un evento divenuto un punto di riferimento per il running internazionale.

L'assegnazione del bando, formalizzata il 23 aprile 2026, sottolinea l'impegno a mantenere elevati gli standard qualitativi e la capacità attrattiva, proiettando la Run Rome The Marathon verso nuovi traguardi.