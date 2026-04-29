A Madrid, la striscia di quindici vittorie consecutive di Aryna Sabalenka si è interrotta bruscamente nei quarti di finale. La campionessa in carica è stata sconfitta dall’americana Hailey Baptiste con il punteggio di 2‑6, 6‑2, 7‑6(6). Un match ad alta tensione ha visto Sabalenka mancare ben sei match point, mentre Baptiste ha mostrato una tenacia straordinaria, conquistando la vittoria al tie‑break decisivo, una delle più grandi sorprese del torneo.

La dinamica del match e la svolta in campo

Il confronto è iniziato con Sabalenka che ha dominato il primo set, facendo presagire una rapida conclusione.

Tuttavia, il match ha subito una svolta inaspettata nel secondo parziale, quando l’avversaria ha reagito con determinazione, ribaltando l’inerzia dell’incontro. Il terzo set si è rivelato un vero e proprio thriller: nonostante la tennista bielorussa avesse a disposizione ben sei occasioni per chiudere l’incontro, non è riuscita a concretizzare i punti decisivi. Baptiste, con ammirevole resilienza, ha resistito agli assalti della numero uno e ha recuperato il break subito, portando la sfida al tie‑break. Qui, in un finale al cardiopalma, l’americana ha prevalso, infliggendo a Sabalenka una sconfitta inattesa che interrompe la sua corsa.

Il riconoscimento di Sabalenka

Al termine dell’incontro, in conferenza stampa, Aryna Sabalenka ha mostrato grande sportività nel riconoscere il merito della sua avversaria.

Con un tono di rispetto, ha dichiarato: “Ha giocato un tennis molto valente. Cosa posso dire? Ben fatto”. Le sue parole sottolineano la consapevolezza della campionessa sulla qualità della prestazione di Baptiste, evidenziando un gioco solido e coraggioso.

Il trionfo di Hailey Baptiste: un successo storico

La vittoria di Hailey Baptiste a Madrid rappresenta il successo più importante della sua carriera fino a oggi. La tennista statunitense, con nervi saldi e recupero eccezionale, ha salvato i sei match point che avrebbero potuto porre fine al suo percorso. Questo risultato le ha permesso di raggiungere per la prima volta le semifinali di un torneo WTA 1000, testimoniando una notevole crescita nel suo gioco e nella gestione della pressione.