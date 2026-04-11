Il Sabato 11 aprile si preannuncia come una giornata particolarmente intensa per gli amanti dello sport, con un palinsesto televisivo e in streaming che abbraccia numerose discipline e appuntamenti di rilievo internazionale. Gli eventi in programma spaziano dal tennis al ciclismo, dal golf al motocross, includendo anche pallanuoto, volley, rugby, basket 3x3 e molto altro, garantendo una copertura completa per ogni passione.

Gli appuntamenti sportivi da non perdere

Tra gli eventi di maggiore richiamo, il tennis offre la seconda parte del confronto tra Italia e Giappone nella Billie Jean King Cup.

A Montecarlo, le semifinali del Masters 1000 vedranno in campo protagonisti del calibro di Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Per gli appassionati di ciclismo, è in programma l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi, un appuntamento importante anche in vista della Parigi-Roubaix. Nel golf, i riflettori sono puntati sul terzo giro dell’Augusta Masters, il primo major stagionale, che vedrà scendere in campo alcuni dei migliori giocatori del mondo, tra cui spiccano nomi come Rory McIlroy e Scottie Scheffler.

Il motocross segna la ripartenza del Mondiale con le qualifying race del GP di Sardegna. In ambito acquatico, la pallanuoto propone il confronto tra Italia e Spagna nella World Cup maschile.

Il volley, invece, offre la gara-1 della finale scudetto femminile tra Conegliano e Milano e la gara-3 della semifinale playoff maschile tra Civitanova e Verona. Per il rugby, le Zebre saranno impegnate nei quarti di finale della Challenge Cup contro i Dragons, mentre la nazionale femminile affronterà la Francia nel Sei Nazioni femminile. Infine, il basket 3x3 vedrà l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali contro Nuova Zelanda ed Egitto.

Dettagli su orari e piattaforme di trasmissione

La programmazione dettagliata inizia già dalle prime ore del mattino. Alle 02:00, gli appassionati di tennis potranno seguire la Billie Jean King Cup tra Australia e Gran Bretagna su Super Tennis e SuperTenniX.

Dalle 08:40, spazio al Rally di Croazia, trasmesso su Sky Sport Uno e disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Il tennis prosegue con numerosi incontri, tra cui l’attesa sfida Italia-Giappone della Billie Jean King Cup alle 11:00 su Super Tennis e SuperTenniX. Le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, in particolare la partita tra Sinner e Alcaraz, saranno visibili alle 13:30 su Sky Sport Uno/Tennis, con differita su TV8 alle 14:30.

Nel pomeriggio, il ciclismo con la sesta tappa del Giro dei Paesi Baschi sarà trasmesso su Eurosport 1 e Discovery Plus a partire dalle 15:00. Per il golf, il terzo giro dell’Augusta Masters avrà una copertura dedicata: su Paramount+ dalle 12:00 alle 14:00 ET e su CBS dalle 14:00 alle 19:00 ET.

Sarà l'occasione per seguire da vicino le performance di campioni come Rory McIlroy e Scottie Scheffler.

La giornata sportiva è arricchita da numerosi altri eventi, tra cui ginnastica ritmica e artistica, gli Europei di trampolino elastico, badminton, la Coppa del Mondo di pentathlon, le qualificazioni ai Mondiali di snooker e ulteriori appuntamenti del Rally di Croazia. Non mancheranno i campionati nazionali di pallamano, pallanuoto, rugby e basket, oltre a un vasto programma di calcio con partite di Serie A, B, C e tornei esteri. Il palinsesto si estende fino a tarda sera, offrendo agli appassionati una copertura completa e variegata degli eventi sportivi più attesi del giorno.