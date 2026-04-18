Il sabato 18 aprile si preannuncia come una giornata particolarmente ricca per tutti gli appassionati di sport, con un palinsesto televisivo e in streaming denso di appuntamenti imperdibili. Tra gli eventi di maggiore risalto, spicca la sfida tra Italia e Danimarca, un incontro di fondamentale importanza per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. Non meno rilevante sarà l'impegno della Nazionale italiana di rugby femminile, che affronterà l'Irlanda nel prestigioso torneo Sei Nazioni. Le azzurre dell’hockey ghiaccio femminile, inoltre, scenderanno in campo contro la Cina nel Mondiale di prima divisione, una competizione cruciale che mette in palio la promozione alla Top Division per la prossima stagione.

Il mondo del tennis offrirà un programma di altissimo livello con le semifinali dei tornei ATP 500 di Barcellona e Monaco, dove l'italiano Flavio Cobolli si misurerà con il quotato Alexander Zverev. In ambito femminile, l'attenzione sarà rivolta alle semifinali WTA 500 di Stoccarda e WTA 250 di Rouen. Gli amanti del ciclismo potranno seguire la quinta tappa di O Gran Camiño, il Tour du Jura e la Coppa del Mondo su pista. A Tbilisi, intanto, proseguiranno gli Europei di judo, con l'Italia protagonista in tre categorie: 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini, dove si giocheranno carte importanti.

Motori, Volley e Altre Discipline in Primo Piano

La giornata riserva proposte entusiasmanti anche per gli appassionati di motori, con la 6 Ore di Imola del WEC, il Gran Premio d’Olanda di Superbike e le qualifying race del GP del Trentino per il motocross.

A Riccione si concluderanno i Campionati Italiani Assoluti di nuoto, mentre nel volley maschile si disputerà gara-4 della semifinale scudetto tra Civitanova e Verona, un match che promette grande spettacolo. Il palinsesto si arricchisce ulteriormente con i campionati nazionali di basket, pallanuoto, pallamano e rugby, oltre alla Coppa del Mondo di scherma e di ginnastica ritmica. Da non perdere, inoltre, l’inizio ufficiale dei Mondiali di snooker con il primo turno.

Il calcio manterrà la sua centralità con numerosi incontri di Serie A, Serie B, Serie C e vari tornei esteri, tra cui l'attesissima finale della Coppa del Re in Spagna. Il calendario dettagliato degli eventi, con orari di inizio che spaziano dalle 03:30 alle 21:30, garantirà agli spettatori la possibilità di seguire le proprie discipline preferite grazie a una copertura capillare sia in televisione che in streaming, attraverso diverse piattaforme digitali e canali dedicati.

La Finale del World Snooker Tour su Eurosport 2

Tra gli appuntamenti di particolare rilievo, la finale del World Snooker Tour sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, con inizio fissato per le 08:30. Gli appassionati avranno l'opportunità di assistere all'atto conclusivo di una delle competizioni più prestigiose del calendario internazionale, capace di attrarre ogni anno un pubblico sempre più vasto. La guida TV segnala, per la giornata di sabato, anche altri slot dedicati al World Snooker Tour, a conferma della ricchezza dell'offerta sportiva disponibile.

In sintesi, il palinsesto di sabato 18 aprile si conferma estremamente variegato, offrendo una panoramica completa sulle principali discipline sportive e assicurando agli spettatori la possibilità di non perdere nessuno degli appuntamenti più importanti, sia in diretta televisiva che tramite le piattaforme di streaming.