Una significativa novità scuote il mondo del salto con gli sci: il calendario della Coppa del Mondo 2026-27 non includerà le gare di volo femminile nella tappa di Vikersund, in Norvegia. Questa decisione, che ha generato immediate reazioni, è stata dettata dalla necessità di riorganizzare le date a causa della Pasqua particolarmente anticipata nel 2027. Tale anticipo ha comportato una compressione dei weekend disponibili e lo spostamento della conclusione del circuito a Planica al 21 marzo.

La tappa norvegese di Vikersund, tradizionalmente prevista a marzo, è stata anticipata a febbraio, ma sarà riservata esclusivamente alla competizione maschile.

In contemporanea, le atlete saranno impegnate a Villach, in Austria. Questa scelta ha innescato una vera e propria disputa politica tra le federazioni. Il delegato sloveno Miran Tepes ha avanzato una proposta per reintegrare le gare di volo femminile a Vikersund, suggerendo di spostare l'evento di Villach a dicembre e di eliminare la tappa polacca di Wisla. Tepes ha anche cercato il sostegno austriaco, prospettando la possibilità di una tappa congiunta a Villach. Tuttavia, la replica del direttore sportivo austriaco Mario Stecher è stata categorica: "Non scherziamo, organizzare una tappa femminile a febbraio è un conto, organizzare una tappa congiunta a dicembre è un altro paio di maniche. Non abbiamo modo di farlo, questa proposta è pura fantasia".

Le reazioni delle federazioni e il futuro del calendario

La proposta slovena non ha trovato accoglienza nemmeno in Polonia. Il vice-presidente della federazione, Wojciech Gumny, ha chiarito: "Non credo che succederà. Ci sono dei contratti da rispettare e tutto lascia presupporre che il giorno di San Nicolò si gareggerà a Wisla. Comprendo l'obiettivo di Tepes, sa che il salto femminile non è molto popolare in Polonia, ma non per questo vogliamo lasciarlo da parte. Esiste già un piano per il futuro che prevede la presenza degli uomini a Wisla e, in contemporanea, le donne a Szczyrk, dove verrebbero organizzati eventi di contorno, come concerti, per attrarre il pubblico. Ci stiamo già lavorando, è un'idea da sviluppare".

Il race director della disciplina, Sandro Pertile, ha commentato che "la materia dovrà essere discussa durante le nostre riunioni interne", lasciando intendere che le probabilità di un cambiamento siano piuttosto ridotte. La struttura attuale del calendario sarà comunque oggetto di revisione e successiva conferma o modifica nel mese di maggio.

Le motivazioni e le prospettive norvegesi

La mancata inclusione delle donne a Vikersund non è attribuibile a discriminazione, bensì a una complessa gestione delle date e degli impegni già stabiliti. Jan-Erik Aalbu, responsabile del salto norvegese, ha dichiarato: "Tutti gli interessati pensano che sia molto triste e sfortunato. Siamo molto dispiaciuti che sia andata così.

Questa è una battaglia che non è ancora persa". La FIS ha riconosciuto un errore nella pianificazione iniziale, ma ha evidenziato come lo spostamento delle tappe comporterebbe significative difficoltà logistiche e contrattuali. Se la situazione dovesse rimanere invariata, la Coppa del Mondo di volo femminile rischia di non disputarsi nella stagione 2026-27, con un unico evento previsto a Planica.

La questione rimane aperta e sarà al centro di ulteriori discussioni nelle prossime riunioni della FIS. Il messaggio politico lanciato dalla Slovenia ha già acceso un ampio dibattito internazionale sul futuro del volo femminile nel salto con gli sci.