Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha espresso un profondo rammarico per la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale di calcio, sottolineando con forza che la Nazionale “dovrebbe esserci sistematicamente”. Le sue dichiarazioni, rilasciate a DAZN, evidenziano una duplice prospettiva: da un lato, il dispiacere per la situazione del calcio italiano; dall'altro, la necessità di concentrarsi sulle proprie immediate responsabilità. “Mi dispiace per l’Italia ma in questo periodo io ho altri problemi da risolvere”, ha affermato Sarri, aggiungendo: “È un peccato perché la nostra Nazionale al mondiale dovrebbe esserci sistematicamente.

Ma in questo momento non sono la persona più adatta a fare riflessioni perché ho pensato ad altro”. Questa presa di posizione rivela la complessità del momento, sia per il movimento calcistico nazionale che per le priorità personali del tecnico.

La crisi azzurra: un'assenza che si ripete

La riflessione di Sarri si inserisce in un contesto di grande preoccupazione per il calcio italiano. L’esclusione dal prossimo Mondiale rappresenta infatti la terza mancata qualificazione consecutiva, un dato che amplifica il senso di urgenza e la necessità di un'analisi approfondita. Dopo le delusioni del 2018 e del 2022, l'assenza degli Azzurri dalla massima competizione calcistica globale continua a generare dibattito e interrogativi.

Anche a livello internazionale, la situazione non è passata inosservata: il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha manifestato la sua vicinanza, definendo l’Italia un “Paese fratello” e dichiarando pubblicamente: “Sono triste per l’Italia” per la sua assenza. Questo sottolinea la risonanza globale della débâcle azzurra e l'attenzione che essa ha suscitato.

Il dibattito sui vivai e la genesi del talento

Nel corso dell'intervista, Sarri ha poi spostato l'attenzione sul tema cruciale della formazione dei giovani calciatori e del sistema dei vivai. Il tecnico ha espresso una visione critica, suggerendo che “nei vivai sicuramente c’è qualcosa da rivedere”. Tuttavia, ha anche precisato la sua convinzione che un vivaio, per sua natura, tenda a produrre prevalentemente “giocatori normali”.

La sua tesi più incisiva riguarda la produzione del talento: “Il talento lo produce la mamma, la vedo dura produrre talento attraverso i vivai”, ha dichiarato. Questa affermazione evidenzia una prospettiva che attribuisce l'emergere di veri e propri fuoriclasse a fattori innati e non facilmente replicabili o "creabili" attraverso le sole strutture giovanili, stimolando una riflessione più ampia sulle metodologie e sugli obiettivi dei settori giovanili italiani.

Stranieri nel calcio italiano e l'eredità del Decreto Crescita

Un altro punto toccato da Sarri riguarda la significativa presenza di calciatori stranieri nel campionato italiano e le sue implicazioni. Il tecnico ha richiamato l'attenzione sull'effetto del “Decreto Crescita”, una normativa che, a suo dire, ha favorito l'ingresso di atleti non italiani: “noi veniamo da un Decreto Crescita in cui uno straniero costava meno di un italiano”.

Questa politica, secondo Sarri, ha innescato un “percorso al contrario” negli anni successivi, alterando gli equilibri del mercato. Pur riconoscendo la complessità della questione, Sarri ha ammesso che “non è facile trovare una formula per limitare la circolazione degli stranieri”. Tuttavia, ha concluso sottolineando che “sicuro ci sono aree da migliorare e ce ne sono tante”, indicando la necessità di un intervento mirato per affrontare le sfide legate alla composizione delle rose e alla valorizzazione dei talenti nazionali.