La Scheldeprijs 2026 ha preso il via oggi, mercoledì 8 aprile, da Terneuzen, nei Paesi Bassi, con arrivo previsto a Schoten, in Belgio. Giunta alla sua 114esima edizione, questa corsa è tradizionalmente un appuntamento cruciale per i velocisti. Il percorso, interamente pianeggiante e lungo 205,2 chilometri, presenta alcuni tratti in pavé che potrebbero rivelarsi decisivi. Tra questi, spiccano il settore di Sint Jobsesteenweg al chilometro 140, lungo mezzo chilometro, e il Broekstraat, di 1,7 chilometri, che verrà affrontato a otto chilometri dal traguardo e ripetuto tre volte nel circuito finale di 16,9 chilometri.

La gara è iniziata alle 13:00 e, dopo i primi chilometri, si è formata una fuga iniziale. Il gruppo di testa era composto da Robin Carpenter (Modern Adventure), Jonah Killy (Tarteletto Isorex) e Joost Nat (BEAT CC). Successivamente, a loro si sono uniti Bram Diesel (BEAT CC p/b Saxo), Jelle Harteel (Tarteletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO). Il vantaggio dei battistrada ha raggiunto un massimo di due minuti e quaranta secondi, con una velocità media di gara attestata sui 41,4 km/h.

I Protagonisti Attesi per la Volata Finale

Grande attesa per la volata finale, che vedrà tra i principali favoriti Jasper Philipsen (Alpecin–Premier Tech). Philipsen, già vincitore di questa corsa nel 2021 e nel 2023, si presenta in ottima forma, reduce da successi recenti come la Gand-Wevelgem.

Anche Tim Merlier (Soudal Quick-Step), campione in carica con due vittorie consecutive, punta al tris, nonostante abbia dovuto fare i conti con un problema al ginocchio durante l’inverno che ne ha limitato la preparazione. Tra gli altri nomi da tenere d’occhio per lo sprint finale figurano Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e Simone Consonni (Lidl–Trek).

La Scheldeprijs è ampiamente riconosciuta come il "Mondiale dei velocisti", rappresentando una delle occasioni più prestigiose per gli specialisti delle volate. L’attenzione è focalizzata su Jasper Philipsen, che si presenta in ottima forma, mentre resta da valutare il potenziale di Tim Merlier dopo i recenti problemi fisici.

Contesto e Aspettative della Corsa

Questa edizione della Scheldeprijs, spesso definita il campionato mondiale non ufficiale dei velocisti, promette una sfida particolarmente accesa. Se la corsa maschile vede Philipsen partire con i favori del pronostico e Merlier impegnato a difendere il titolo, la gara femminile presenta una lotta più aperta per la vittoria, complice l’assenza di Lorena Wiebes. Gli appassionati attendono con interesse di vedere se la tradizione dei grandi sprint sarà confermata anche quest'anno, in una giornata che si preannuncia ricca di emozioni per il ciclismo internazionale.