Prende il via la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile, che vede contrapposte le storiche rivali Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia. Gara-1 di questa serie al meglio delle tre partite si disputa al PalaRomare di Schio, con palla a due fissata per le ore 20:15. In palio c'è il titolo di campione d’Italia 2026.

Le padrone di casa di Schio, detentrici del tricolore, puntano a confermare la propria supremazia. La loro ambizione è forte, anche per la rivalsa dopo l'eliminazione subita dalle lagunari nella Final Six di Eurolega. Il roster scledense si affida alla coppia italiana Zandalasini-Verona e all'apporto della spagnola Maria Conde, punto di riferimento offensivo.

Dall'altra parte, l'Umana Reyer Venezia, guidata da coach Andrea Mazzon, è determinata a ribaltare i pronostici. La squadra veneziana farà leva sull'estro di Matilde Villa e sulla verve offensiva di Francesca Pan e Mariella Santucci. L'obiettivo primario per le veneziane è conquistare subito il fattore campo, prima della successiva sfida in Laguna.

La rivalità che infiamma il basket italiano

Negli ultimi cinque anni, il duello tra Schio e Venezia ha caratterizzato la lotta per lo scudetto: tre titoli per il Famila, due per la Reyer. Questa rivalità è un classico del basket italiano, arricchito da scontri diretti anche in ambito europeo. Sebbene in questa stagione Venezia abbia eliminato Schio dalla Final Six di Eurolega, in campionato le scledensi hanno sempre prevalso negli scontri diretti.

Il confronto vede in campo molte atlete che hanno contribuito al bronzo della Nazionale italiana agli scorsi Europei. Per Schio spiccano Zandalasini, Verona e Andrè; per Venezia sono presenti Cubaj, Santucci e Pan. Questa concentrazione di talento azzurro eleva il livello della serie finale.

La serie si svolgerà in una settimana intensa, con copertura televisiva su RaiSport HD e streaming su RaiPlay. Per entrambe le formazioni, l'obiettivo è chiaro: conquistare il titolo nazionale e affermare la propria supremazia nel basket femminile italiano. Schio, forte di una tradizione vincente dal 2009, mira a proseguire il suo ciclo. Venezia cerca il riscatto dopo la sconfitta nella Final Six contro Girona, con l'intento di riportare il tricolore in Laguna.

Scenario europeo e le protagoniste in campo

Le due squadre hanno lasciato il segno anche in campo europeo. Schio ha partecipato alle Final Four di Eurolega nel 2023 e alle Final Six l'anno successivo. L'Umana Reyer Venezia ha raggiunto tre finali e due semifinali di EuroCup nelle ultime sette stagioni.

In questa stagione di Eurolega, entrambe le formazioni hanno concluso la fase a gironi con un record identico (7 vittorie e 5 sconfitte). Venezia ha però ottenuto il vantaggio del campo nei playoff grazie a una migliore posizione finale. Tra le giocatrici più attese, spiccano Jessica Shepard per Schio (media di 17 punti e 9 rimbalzi a partita) e Kaila Charles per Venezia (miglior realizzatrice della Reyer in Europa con 12,7 punti di media).

Il duello tra Schio e Venezia si preannuncia ricco di spettacolo e grande equilibrio, con entrambe le squadre pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro intensa rivalità. L'esito di questa serie scudetto sarà fondamentale per incoronare la regina del basket femminile italiano nella stagione 2026.