Alex Schwazer, a 41 anni, ha scritto un nuovo capitolo nella sua illustre carriera sportiva, tornando protagonista nell'atletica italiana. L'ex olimpionico azzurro ha conquistato la maratona di marcia, sulla distanza classica di 42,195 chilometri, trionfando in una gara internazionale di prestigio valida per i campionati tedeschi.

La sua performance è stata eccezionale: Schwazer ha tagliato il traguardo con un tempo di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi, stabilendo così il nuovo record italiano sulla distanza. Questa impresa non solo gli ha garantito il gradino più alto del podio, ma ha anche permesso di superare il precedente primato nazionale, che apparteneva ad Andrea Agrusti con un tempo di 3 ore, 3 minuti e 55 secondi.

Il risultato ottenuto in Germania sottolinea la straordinaria determinazione dell'atleta altoatesino, che, nonostante l'età, si è dimostrato capace di imporsi in una competizione di alto livello, riscrivendo ancora una volta la storia della marcia italiana.

Un ritorno all'apice

Questo successo assume un significato particolare, giungendo dopo un periodo complesso e sfidante nella carriera di Schwazer. Nel marzo scorso, l'atleta era rientrato alle competizioni ad Alessandria, partecipando ai campionati italiani di marcia sulla mezza maratona. Questa distanza è destinata a debuttare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

In quell'occasione, pur avendo mostrato una buona condizione fisica, Schwazer era stato costretto al ritiro dai giudici a soli sei chilometri dalla fine, a seguito di tre proposte di squalifica.

La vittoria nella maratona di marcia ai campionati tedeschi rappresenta, dunque, un riscatto personale e sportivo di grande valore, dimostrando la sua capacità di competere ai massimi livelli nonostante le difficoltà e gli anni.

Il primato nazionale riscritto

Il tempo impressionante di 3h01’55" non solo ha assicurato a Schwazer la vittoria, ma ha anche abbassato di ben due minuti il precedente record nazionale. Il primato di Andrea Agrusti, stabilito nell'ottobre scorso, è stato superato grazie a una prestazione caratterizzata da grande regolarità e resistenza, testimonianza della sua eccezionale preparazione.

Schwazer, già noto per essere stato campione olimpico e mondiale nella 50 chilometri di marcia, aggiunge così un altro significativo risultato al suo già ricco palmarès.

La maratona di marcia, una disciplina estremamente impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale, trova in Schwazer un interprete ancora capace di lasciare un segno indelebile nel panorama dell'atletica italiana. Il suo trionfo ai campionati tedeschi non solo conferma la vitalità della marcia azzurra, ma rilancia anche le ambizioni dell'atleta altoatesino per i futuri impegni agonistici.