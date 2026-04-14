Il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby femminile, Fabio Roselli, ha ufficializzato l’elenco delle atlete convocate per la trasferta in Irlanda, appuntamento valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026. Dopo la sconfitta subita in Francia all’esordio, le azzurre si preparano a un nuovo impegno internazionale. Il raduno è fissato a Roma, presso il CPO Giulio Onesti, e si protrarrà fino a giovedì 16 aprile, giorno della partenza per Galway.

Tra le novità più rilevanti spicca la prima convocazione in azzurro di Giulia Cavina, che raggiunge così la sorella gemella Micol, già presente nella precedente gara contro la Francia.

Torna inoltre a disposizione Michela Sillari, assente nella trasferta francese. In totale sono trenta le giocatrici selezionate per il raduno, che si alleneranno insieme alla Nazionale Under 21. Anche quest'ultima è attesa in Irlanda per una sfida contro le pari età irlandesi al Dexcom Stadium di Galway, in programma sabato 18 aprile alle ore 16.20 italiane.

Le convocate per il raduno azzurro

L’elenco completo delle atlete comprende: Alia Bitonci, Gaia Buso, Giulia Cavina, Micol Cavina, Chiara Cheli, Giada Corradini, Elettra Costantini, Alyssa D’Incà, Gaia Dosi, Giordana Duca, Elena Errichiello, Valeria Fedrighi, Elisa Giordano, Rubina Emma Grassi, Veronica Madia, Sara Mannini, Gaia Maris, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Alessia Pilani, Alissa Ranuccini, Gabriella Serio, Francesca Sgorbini, Michela Sillari, Sofia Stefan, Emma Stevanin, Silvia Turani, Vittoria Vecchini, Beatrice Veronese, Vittoria Zanette.

Le giocatrici provengono da diversi club, sia italiani che internazionali, a testimonianza della costante crescita del movimento rugbistico femminile.

Il contesto del Sei Nazioni 2026

Tra le trenta convocate figurano cinque esordienti, un segnale evidente di un ricambio generazionale e della volontà di investire su nuove energie per il futuro della Nazionale. Il torneo rappresenta un banco di prova importante per valutare il livello raggiunto dal gruppo e la capacità di affrontare avversarie di alto profilo come l’Irlanda. La presenza di atlete con esperienza internazionale e di giovani alla prima chiamata offre un mix interessante e promettente per il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni femminile.