Il Sei Nazioni femminile 2026 prende il via con un confronto di alto livello: la Francia ospita l'Italia sabato 11 aprile alle ore 13.25 a Grenoble. Le azzurre, sotto la guida del commissario tecnico Fabio Roselli, scenderanno in campo in trasferta allo Stade des Alpes, un luogo simbolico per il rugby italiano. Questa partita inaugurale rappresenta un banco di prova significativo per misurare le ambizioni e la tenuta del gruppo.

La formazione dell’Italia schiera un XV iniziale composto da giocatrici di grande esperienza, affiancate da due potenziali esordienti in panchina.

Questa scelta riflette la volontà di integrare nuove energie senza compromettere l'affidabilità. La capitana Elisa Giordano guiderà la squadra dalla terza linea, supportata da punti fermi della nazionale come Vittoria Ostuni Minuzzi, Aura Muzzo e Veronica Madia. Completano il XV titolare: Alyssa D’Incà, Sara Mannini, Francesca Granzotto, Alia Bitonci, Alissa Ranuccini, Francesca Sgorbini, Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Alessia Pilani, Vittoria Vecchini e Silvia Turani. A disposizione in panchina ci saranno Chiara Cheli, Gaia Maris, Vittoria Zanette, Elettra Costantini, Beatrice Veronese, Sofia Stefan, Emma Stevanin e Gaia Buso.

Il nuovo corso tecnico della Francia

Sul fronte opposto, la Francia si presenta con una squadra profondamente rinnovata, sotto la guida del nuovo tecnico François Ratier.

Le Bleues schierano ben sei esordienti, di cui tre nel XV titolare e altri tre pronti a subentrare dalla panchina. Questo evidenzia un nuovo corso tecnico che mira a bilanciare volti nuovi con l'esperienza di alcune conferme. La formazione francese vede in campo: Pauline Barrat, Anaïs Grando, Joanna Grisez, Gabrielle Vernier, Léa Murie, Carla Arbez, Pauline Bourdon Sansus, Léa Champon (capitana), Axelle Berthoumieu, Madoussou Fall Raclot, Kiara Zago, Assia Khalfaoui, Mathilde Lazarko e Ambre Mwayembe. I sostituti includono Elisa Riffonneau, Yllana Brosseau, Rose Bernadou, Cloé Correa, Siobhan Soqeta, Charlotte Escudero, Alexandra Chambon e Aubane Rousset.

L'incontro, che si terrà nello Stade des Alpes, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena.

Sarà inoltre possibile seguire l'evento in streaming tramite Sky Go e NOW, mentre una diretta testuale sarà disponibile per chi desidera un aggiornamento costante sulla gara.

Strategie e prospettive a Grenoble

L’Italia punterà sulla propria esperienza e sulla solidità in mischia, con l'obiettivo primario di mantenere disciplina e pressione per capitalizzare l’apporto fisico nelle fasi più intense del gioco. La Francia, dal canto suo, farà leva sull'atletismo e sull’imprevedibilità delle sue nuove leve. La partita si preannuncia equilibrata e costituirà una verifica cruciale per entrambe le nazionali. Sarà un'opportunità per osservare l'implementazione del nuovo corso tecnico delle Bleues e per valutare la capacità del gruppo azzurro di affrontare un contesto internazionale di alto livello.

Il debutto nel Sei Nazioni femminile 2026 promette dunque spunti di grande interesse, grazie alla presenza di giocatrici esperte e all'inserimento di giovani promesse, in una sfida che si preannuncia ricca di spettacolo e intensità fin dal fischio d'inizio.