La seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026 ha visto le formazioni di Inghilterra e Francia imporsi con autorità, confermando il loro ruolo di protagoniste. Le Red Roses inglesi hanno travolto la Scozia, mentre le Bleues francesi hanno superato il Galles in un incontro deciso.

L’Inghilterra ha ottenuto una vittoria netta in trasferta contro la Scozia, chiudendo la partita con un impressionante 84‑7 e conquistando il punto di bonus offensivo. La superiorità delle Red Roses è stata evidente fin dai primi minuti, con il match virtualmente concluso nei primi trenta minuti, quando l’Inghilterra conduceva per 0‑28.

Nel corso della ripresa, la squadra ha continuato ad aumentare il divario, arrotondando il punteggio fino al definitivo 7‑84.

Sul fronte opposto, la Francia ha dimostrato la propria forza imponendosi sul Galles con un convincente 38‑7. La partita ha presentato un primo tempo più equilibrato, terminato sul 7‑7, nonostante le francesi abbiano dovuto affrontare una doppia inferiorità numerica. Nella seconda frazione di gioco, le transalpine hanno accelerato il ritmo, segnando altre cinque mete, di cui tre trasformate. Questa performance è stata significativa, considerando che la Francia ha giocato anche in inferiorità numerica per il giallo a Crabb al 52′.

Risultati e Classifica Aggiornata

Al termine della seconda giornata del torneo, i risultati ufficiali sono i seguenti:

Scozia‑ Inghilterra : 7‑84

: 7‑84 Galles‑Francia: 7‑38

La terza partita in programma, Irlanda‑Italia, è prevista per le ore 18:40 (ora italiana).

La classifica aggiornata dopo questi incontri vede una chiara leadership:

1) Francia : 10 punti

: 10 2) Inghilterra : 10 punti

: 10 3) Scozia: 4 punti

4) Galles: 1 punto

5) Irlanda: 0 punti

6) Italia: 0 punti

La supremazia storica di Inghilterra e Francia

Questa edizione del Sei Nazioni femminile ribadisce la supremazia storica di Inghilterra e Francia, che si confermano le principali candidate alla vittoria finale. L’Inghilterra vanta un palmarès impressionante di ventuno titoli, incluso un filotto di sette vittorie consecutive, affermandosi come una forza dominante nel panorama del rugby femminile internazionale. La Francia, pur trovandosi spesso in seconda posizione, continua a rappresentare l’avversaria più credibile e temibile per le inglesi.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. Le partite Scozia‑Inghilterra e Galles‑Francia si sono disputate rispettivamente alle 14:30 e alle 16:35, mentre l’incontro Irlanda‑Italia è previsto per le 18:40.