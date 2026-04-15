La nazionale italiana di rugby femminile si prepara per un appuntamento cruciale nel Sei Nazioni 2026. Le azzurre affronteranno l'Irlanda nella seconda giornata del torneo, una sfida che si preannuncia intensa e significativa per entrambe le formazioni. Il match si disputerà al The Sportsground di Galway, con calcio d’inizio fissato per le 18.40 di sabato 18 aprile. L'Italia arriva a questa trasferta dopo la sconfitta subita in Francia nel turno inaugurale, un risultato che le ragazze di Fabio Roselli cercheranno di riscattare.

Per la sfida contro le irlandesi, il commissario tecnico Fabio Roselli ha apportato alcuni cambiamenti alla rosa delle trenta giocatrici convocate.

Tra le novità spiccano l'inserimento dell'esperta Michela Sillari e di Giulia Cavina, che avrà l'opportunità di giocare al fianco della sorella Micol, già parte del gruppo azzurro sin dall'inizio del torneo. Nella precedente uscita contro le transalpine, l'Italia aveva mostrato una buona resistenza nel primo tempo, chiuso con un parziale di 5-0 in favore delle padrone di casa, prima di crollare nella ripresa e subire un pesante passivo finale di 40-7.

Irlanda e Italia: la ricerca del riscatto nel Sei Nazioni

Anche l'Irlanda si presenta a questo incontro con la necessità di una reazione. La squadra di casa ha infatti esordito nel torneo con una sconfitta per 33-12 contro l'Inghilterra, considerata una delle favorite per la vittoria finale.

Il match contro le britanniche era già compromesso all'intervallo, con il punteggio fermo sul 21-0. Nonostante le mete di Anna McGann ed Erin King abbiano permesso alle irlandesi di rendere il passivo meno severo, la formazione di casa cercherà sicuramente di elevare il proprio livello di gioco per ottenere un risultato positivo contro le azzurre.

Questo confronto tra Irlanda e Italia chiuderà il secondo turno del Sei Nazioni femminile e rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre. Entrambe le formazioni, desiderose di riscattarsi dopo le rispettive sconfitte iniziali, sono pronte a lottare per migliorare la propria posizione in classifica e dimostrare il proprio valore in un torneo che si annuncia equilibrato e combattuto.

Il calcio d’inizio è confermato per le 18.40 al The Sportsground di Galway.

Irlanda-Italia: dove seguire il match in TV e streaming

Gli appassionati di rugby potranno seguire la partita tra Irlanda e Italia in diretta televisiva su Sky Sport Arena. Per gli abbonati, sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming attraverso le piattaforme SkyGO e Now TV. Chi desidera rimanere aggiornato in tempo reale su ogni fase del match, potrà fare riferimento alla diretta testuale offerta da OA Sport. L'appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.40, un orario da segnare in calendario per non perdere nemmeno un minuto di questa importante sfida del Sei Nazioni femminile 2026.