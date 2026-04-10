Il Sei Nazioni femminile 2026 prende il via con una sfida di grande intensità: l'Italia affronterà la Francia sabato 11 aprile alle 13.25 allo Stade des Alpes di Grenoble. Per le azzurre, guidate dal commissario tecnico Fabio Roselli, si tratta di un esordio subito impegnativo contro una delle formazioni più quotate e ambiziose del torneo. La scelta del CT è stata quella di puntare su una formazione che coniuga esperienza e dinamismo, integrando al contempo nuove energie dalla panchina, come testimoniato dalla presenza di due esordienti.

La formazione titolare dell'Italia vede in prima linea Silvia Turani, Vittoria Vecchini e Alessia Pilani.

La seconda linea sarà composta da Valeria Fedrighi e Giordana Duca, mentre in terza linea agiranno Francesca Sgorbini, Alissa Ranuccini e la capitana Elisa Giordano, riconosciuta come un punto di riferimento tecnico e carismatico per l'intera squadra. In mediana, la coppia Alia Bitonci e Veronica Madia avrà il compito di gestire i ritmi di gioco. I centri saranno Sara Mannini e Alyssa D’Incà, con un triangolo allargato formato da Francesca Granzotto, Aura Muzzo e Vittoria Ostuni Minuzzi. Dalla panchina, Roselli potrà contare sull'entusiasmo delle due esordienti Chiara Cheli ed Elettra Costantini, affiancate da giocatrici come Gaia Maris, Vittoria Zanette, Beatrice Veronese, la centuriona Sofia Stefan, Emma Stevanin e Gaia Buso, pronte a garantire impatto e profondità nel corso del match.

La Francia: un avversario solido e ambizioso

La Francia, che si presenta con un nuovo staff tecnico, scenderà in campo con una formazione costruita per imporre fin da subito il proprio ritmo e la propria intensità. In prima linea partiranno Mwayembe, Lazarko e Khalfaoui, supportate in seconda linea da Zago e Fall Raclot, chiamate a garantire presenza fisica e qualità in conquista. La terza linea vedrà in campo Berthoumieu, la capitana Manae Feleu e Champon, un reparto completo per intensità e volume di gioco. In cabina di regia, l'esperienza di Pauline Bourdon Sansus si unirà alla gestione di Carla Arbez. Nei trequarti, la squadra francese schiererà un mix di velocità e potenza con Murie e Grando alle ali, Vernier e Grisez al centro e Barrat all'estremo.

Entrambe le nazionali arrivano a questo scontro dopo un Mondiale al di sotto delle aspettative, affrontando ora una nuova fase tecnica e mentale che rende la partita inaugurale un terreno fertile per possibili sorprese e aggiustamenti.

Obiettivi e prospettive per le Azzurre

Per l'Italia, questa partita d'esordio non è solo un confronto diretto, ma un importante banco di prova per valutare la crescita del gruppo e la capacità di mantenere la propria identità e disciplina anche contro avversarie di alto livello. Il percorso delle azzurre nel torneo sarà orientato non solo al risultato immediato, ma soprattutto alla costruzione di un gioco solido e alla valorizzazione delle nuove energie inserite in rosa.

La presenza di due esordienti tra le riserve, come Chiara Cheli ed Elettra Costantini, evidenzia la volontà di investire sul futuro del rugby femminile italiano, senza però rinunciare all'esperienza delle veterane. L'obiettivo dichiarato è quello di affrontare ogni incontro con determinazione, concentrandosi sul proprio percorso e sul gioco voluto da Roselli, senza snaturarsi di fronte a rivali più quotate. È il primo passo di un torneo lungo, dove contano crescita e continuità tanto quanto il risultato.

La sfida tra Italia e Francia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l'esordio delle azzurre in questa prestigiosa competizione internazionale di rugby femminile.