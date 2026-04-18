L'Irlanda ha superato l'Italia con un punteggio di 50-15 nella seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby. L'incontro, disputato al Dexcom Stadium di Galway, ha visto le padrone di casa dominare l'incontro, indirizzando il risultato già nel primo tempo. Nonostante la sconfitta, le azzurre hanno mostrato carattere, realizzando tre mete con Vecchini, Ostuni Minuzzi e Madia.

Entrambe le formazioni arrivavano a questo appuntamento dopo aver affrontato le favorite del torneo. L'Italia era reduce da un 40-7 subito in Francia, mentre l'Irlanda aveva perso 33-12 contro l'Inghilterra.

Nonostante i ko, entrambe avevano mostrato segnali positivi. Le azzurre, in particolare, erano riuscite a chiudere il primo tempo contro la Francia sul 5-0, evidenziando buone potenzialità.

La cronaca del match

L'Irlanda ha preso subito il controllo, segnando la prima meta all'11° minuto con Parsons e consolidando il vantaggio con ulteriori marcature. Nonostante la netta superiorità irlandese, l'Italia ha reagito, trovando due mete importanti con Vecchini e Ostuni Minuzzi. Il primo tempo si è chiuso sul 26-5 per le padrone di casa.

Nella ripresa, la supremazia irlandese si è fatta ancora più marcata, con il risultato che ha raggiunto il 45-10. Nonostante il divario, l'Italia ha continuato a lottare e ha trovato la sua terza meta al 53° minuto con Madia, dopo una lunga azione sulla linea di meta.

Il punteggio finale ha fissato la vittoria dell'Irlanda per 50-15.

L'Italia nel Sei Nazioni femminile

Il Sei Nazioni femminile è un appuntamento cruciale per il rugby europeo. L'Italia, guidata dalla capitana Elisa Giordano, sta attraversando una fase di rinnovamento e crescita, puntando a consolidare la propria competitività. Nonostante la sconfitta, la prestazione delle azzurre ha evidenziato spunti incoraggianti, specialmente nella capacità di marcare mete contro una formazione solida come quella irlandese. Il torneo proseguirà offrendo ulteriori opportunità di sviluppo per il gruppo italiano.