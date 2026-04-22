Prosegue con slancio il cammino dell’Italia alla 57ª edizione della Semaine Olympique Française, in corso a Hyères. Al termine del Day 2, l'equipaggio composto da Caterina Banti e Ruggero Tita ha mantenuto saldamente la leadership nella classe Nacra17, con nove punti netti. Un vantaggio significativo li separa dagli argentini Mateo Majdalani e Eugenia Bosco (22) e dai britannici John Gimson e Anna Burnet (24), che hanno perso una posizione. Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini si mantengono quinti con 29 punti.

Anche Riccardo Pianosi si è distinto, guidando la classifica nella Formula Kite maschile con otto punti netti.

Il singaporiano Maximilian Maeder segue con 33 totali (contro i 34 dell’azzurro), mentre l’elvetico Gian Stragiotti è terzo con dieci. Nella categoria femminile, Tiana Laporte è scesa all’undicesimo posto (59), mentre la transalpina Lauriane Nolot è al comando, precedendo la cinese Si Wang e l’argentina Catalina Turienz.

Le altre classi in evidenza: 470 misto, 49er, ILCA e iQFoil

Nel 470 misto, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini sono in testa con undici punti, due lunghezze sui britannici Martin Wrigley e Bettine Harris (13). Gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez e Martez Cardona Alcàntara sono terzi con 16, Elena Berta e Giulio Calabrò quarti con 18. Tra i primi dieci anche Emma Maltese e Marcello Miliardi, saliti a 42 punti.

Per il 49er, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni occupano la settima posizione (27 punti netti). La vetta è degli statunitensi Andrew Mollerus e Trevor Bornarth (16), seguiti dagli irlandesi Robert Dickson e Sean Waddilove (18) e dai neozelandesi Sam Bacon e Blake Mcglashan (20). Nel 49erFX, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio sono seconde con 18 punti, a due lunghezze dal binomio cinese Yingqian Wang e Xiaoya Su (16). Le australiane Laura Harding e Anie Wilmot sono terze con 25.

Nell’ILCA6, Chiara Benini Floriani ha perso una posizione ma resta seconda con 13 punti, a stretto contatto con la nuova leader olandese Maxime van De Werken-Jonker (12). L’australiana Zoe Thompson è terza (16), Emma Mattivi sesta (23).

Nell’ILCA7, Lorenzo Brando Chiavarini ha recuperato sette posizioni, attestandosi al sesto posto con 12 punti, avvicinandosi al vertice occupato dal britannico Micheal Beckett (3), seguito da Eliot Hanson (5) e Lorenzo Mayer (6).

Nel circuito iQFoil maschile, Nicolò Renna è in testa con 14 punti, superando Jun Bi (16). Il francese Louis Pignolet è terzo (20), Federico Alan Pilloni sesto (26). Nella categoria femminile, la cinese Zheng Yan guida con 20 punti, a pari merito con la neozelandese Aimee Bright, mentre l’israeliana Tomas Steinberg è terza (22). Marta Maggetti, seconda ieri, è scesa al quarto posto (22), Medea Falcioni è settima (52).

Il via alle Gold Fleet

Le Gold Fleet prenderanno il via domani, mercoledì 22 aprile.

Vi parteciperanno i primi 24 classificati nell’iQFoil, i 20 nel Kite maschile, i 45 nell’ILCA6 e ILCA7, i 19 nel 470 misto, i 20 nel 49er e i 18 nel Nacra17.

Il bilancio del Day 1

La prima giornata della Semaine Olympique Française, iniziata il 21 aprile, aveva già evidenziato l'ottima forma degli atleti italiani. Nel Nacra17, Tita e Banti erano al comando, seguiti dai britannici Gimson e Burnet, con Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak terzi. Nell’ILCA6, Chiara Benini Floriani era terza; nell’ILCA7 Lorenzo Brando Chiavarini settimo. Nell’iQFoil maschile, Kun Bi era in testa, con Federico Alan Pilloni, Louis Pignolet e Nicolò Renna tra i primi. Nella categoria femminile, Emma Viktoria Millend guidava, con Marta Maggetti terza e Medea Falcioni ottava.