Tutto è pronto per l'attesissima sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che si affronteranno nella prima semifinale del tabellone di singolare del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo 2026. L'incontro, in programma sul campo centrale del Country Club monegasco, è un appuntamento cruciale che mette in palio l'accesso alla finale, dove il vincitore sfiderà uno tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e l'idolo locale Valentin Vacherot. Questa semifinale vede contrapporsi il numero due e il numero tre del ranking mondiale, promettendo uno spettacolo di altissimo livello.

Gli appassionati potranno seguire la partita anche in chiaro, con una differita su TV8 a partire dalle ore 14:30.

I Precedenti: Sinner in Vantaggio, ma Attenzione alla Terra Rossa

Il bilancio dei precedenti ufficiali sorride all'azzurro, con Jannik Sinner che si trova in vantaggio per 8-4 nei testa a testa contro il tedesco. In particolare, Sinner è in una striscia positiva di sette vittorie consecutive contro Zverev, dimostrando un momento di forma superiore negli ultimi confronti diretti. Tuttavia, è fondamentale sottolineare un aspetto cruciale: in questo periodo, i due campioni non si sono mai incrociati sulla terra battuta. L'ultimo scontro diretto su questa superficie risale a quattro anni fa, proprio nel Principato di Monaco, quando fu Alexander Zverev a imporsi nei quarti di finale con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-6.

Le recenti vittorie di Sinner contro Zverev, avvenute nelle semifinali di Indian Wells e Miami lo scorso marzo, confermano l'intensità di questa rivalità, che ora si sposta sulla superficie rossa.

Orari e Programmazione TV e Streaming della Semifinale

La semifinale tra Sinner e Zverev è fissata per sabato 11 aprile sul Campo Ranieri III. L'inizio dell'incontro è previsto non prima delle ore 13:30 italiane, a seguito della semifinale del doppio che vedrà affrontarsi Andreozzi/Guinard contro Arevalo/Pavic, con inizio alle ore 11:00. Per chi desidera seguire la partita in diretta TV, la copertura sarà garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Gli abbonati potranno usufruire anche della diretta streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis TV.

Un'opportunità importante per un pubblico più ampio è offerta dalla differita in chiaro: TV8 trasmetterà la semifinale a partire dalle ore 14:30, con la possibilità di seguirla anche in streaming sul sito tv8.it. Sarà inoltre disponibile una diretta live testuale su OA Sport per non perdere nessun momento dell'incontro.

La Strada verso la Finale: Un Obiettivo Storico per Sinner a Montecarlo

Il vincitore di questa attesissima semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si qualificherà per la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Per Sinner, raggiungere questo traguardo rappresenterebbe un momento storico: pur avendo già raggiunto le semifinali nel Principato per la terza volta con questa edizione, una vittoria lo porterebbe per la prima volta in carriera a giocarsi il titolo a Montecarlo.

L'avversario nell'eventuale finale sarà il vincente dell'altra semifinale, che vedrà di fronte il campione in carica Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, e il tennista monegasco Valentin Vacherot. La posta in gioco è altissima, e il match si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti del torneo.