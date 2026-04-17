La Serie A di basket si prepara a un fine settimana cruciale con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026. Questo turno si preannuncia decisivo per la corsa ai playoff e la lotta per la salvezza nel massimo campionato italiano, con molte squadre ancora in piena bagarre per i rispettivi obiettivi stagionali.

Il programma si aprirà sabato 18 aprile con due anticipi. Alle ore 18:15, la Dolomiti Energia Trentino affronterà l’Unahotels Reggio Emilia. I trentini cercano riscatto dopo l’ultima sconfitta e non vogliono perdere terreno dalle prime otto posizioni.

I reggiani puntano a consolidare il settimo posto. In serata, alle ore 20:00, la Nutribullet Treviso, ultima in classifica, cercherà una reazione d’orgoglio contro l’APU Old Wild West Udine, desiderosa di cancellare la recente sconfitta nel derby contro Trieste.

La giornata proseguirà domenica 19 aprile con un ricco calendario. Alle ore 16:00, la Bertram Derthona Tortona ospiterà la capolista Virtus Bologna. I campioni d’Italia, reduci da una vittoria contro Cantù, cercano conferme in trasferta per mantenere il primato. Tortona proverà a mettere in difficoltà la prima della classe. Mezz’ora più tardi, alle ore 16:30, l’Olimpia Milano accoglierà al Forum di Assago la Guerri Napoli. La formazione partenopea, guidata dal nuovo coach Jasmin Repesa, ha già raccolto punti preziosi per la salvezza e punta a sorprendere anche a Milano.

Alle ore 17:00, l’Umana Reyer Venezia sarà impegnata in trasferta contro la Dinamo Sassari, con l’obiettivo di rimanere in scia a Virtus Bologna e Germani Brescia, distanti solo due punti.

Scontro al vertice tra Brescia e Trieste

Uno dei match più attesi si disputerà alle ore 18:00, quando la Germani Brescia, che condivide la vetta della classifica con la Virtus Bologna, affronterà in trasferta la Pallacanestro Trieste. I triestini, in grande forma e sesti, sono pienamente in zona playoff. Questo incontro rappresenta un banco di prova cruciale: Brescia mira a difendere il primato, mentre Trieste cercherà punti pesanti per consolidare la propria posizione tra le prime otto.

A chiudere il programma della ventisettesima giornata sarà il derby lombardo tra Acqua San Bernardo Cantù e Openjobmetis Varese, in calendario alle ore 19:00.

Una sfida dal sapore storico, che in passato ha spesso deciso le sorti dello scudetto e che oggi mette in palio punti fondamentali per la classifica, con entrambe le squadre desiderose di una vittoria prestigiosa.

Calendario e dettagli degli incontri

Il calendario ufficiale conferma che tutte le partite della ventisettesima giornata si disputeranno tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Gli incontri avranno luogo nelle rispettive arene: la BTS Arena di Trento, il Palaverde di Villorba, la Nova Arena di Tortona, l’Unipol Forum di Assago, il PalaSerradimigni di Sassari, il PalaTrieste di Trieste e il PalaDesio di Desio. La Vanoli Cremona osserverà un turno di riposo. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su LBATV, con alcune partite disponibili anche su Sky Sport Basket e Cielo.

In sintesi, la ventisettesima giornata si preannuncia ricca di emozioni e potenzialmente decisiva per delineare la griglia playoff e la lotta per la salvezza, con diversi scontri diretti che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica nelle ultime battute della stagione regolare di Serie A.