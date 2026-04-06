La Serie A Gold di baseball riparte con la nuova stagione, vedendo dieci squadre contendersi il titolo. I campioni d'Italia del San Marino, chiamati a difendere il trofeo, debutteranno sabato 11 aprile in trasferta contro l'Hotsand Macerata. Questa sfida apre il campionato, che si presenta con una formula rinnovata a due gironi.

Le dieci formazioni sono distribuite: nel Girone A figurano Parma Clima, Unipol Bologna, Nettuno 1945, BBC Grosseto e Farma Crocetta; nel Girone B, oltre a San Marino, ci sono Hotsand Macerata, Big Mat Grosseto, Palfinger Reggio Emilia e Camec Collecchio.

La regular season prevede andata e ritorno nei gruppi e un intergirone di sola andata. Due gare settimanali da nove inning: gara-1 per lanciatori di formazione italiana, gara-2 libera.

San Marino: Nuova Guida e Obiettivo Scudetto

Il San Marino ambisce all'ottava finale consecutiva sotto la guida del nuovo manager Jairo Ramos, subentrato a Doriano Bindi. La squadra ha confermato i lanciatori e si è rinforzata con Marco Artitzu, Josè Caguana e Williams Wong. Le principali rivali restano Parma, Bologna e Nettuno; l'aver evitato le prime due nel proprio raggruppamento è considerato un vantaggio iniziale per i campioni in carica.

La regular season si estende fino al 20 giugno, con una pausa di due settimane per gli impegni della Nazionale, riprendendo l'11 luglio e concludendosi il 25 dello stesso mese.

Le prime quattro squadre di ogni girone accedono ai playoff. Le quinte classificate retrocederanno in Serie A Silver 2027.

Fasi Finali: Playoff e Italian Baseball Series

I quarti di finale (al meglio delle cinque partite) prevedono accoppiamenti incrociati tra i gironi (1A-4B, 2B-3A, 2A-3B, 1B-4A). Le semifinali e la finale scudetto, denominata Italian Baseball Series, si giocheranno al meglio delle sette gare. La finale è in programma dal 27 agosto al 6 settembre (in caso di gara-7). Il fattore campo sarà deciso dal girone vincitore dell'All Star Game, se le finaliste provengono da raggruppamenti diversi.

La nuova formula a due gironi offre nuove opportunità di confronto. Per il San Marino, il percorso verso il bis tricolore e l'ottavo scudetto si preannuncia comunque impegnativo, nonostante un inizio di campionato favorevole.