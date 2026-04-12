La Serie A Gold di baseball ha inaugurato la sua stagione con il primo turno, disputato su sei dei principali diamanti italiani. Le formazioni favorite hanno in gran parte rispettato i pronostici, ma non sono mancati momenti di tensione e spettacolo, in particolare nella sfida che ha visto protagonista la Fortitudo Bologna.

Il Parma Clima ha dimostrato subito la sua forza, conquistando due vittorie nette contro il BBC Grosseto. In gara-1, gli emiliani si sono imposti con un perentorio 11-1, chiudendo la partita per manifesta superiorità al settimo inning.

Mineo, Noel Gonzalez e Angioi si sono distinti per la loro ottima forma, mentre Geraldo Garcia ha siglato l'unico fuoricampo dell'incontro. La superiorità di Parma è stata confermata in gara-2, vinta per 8-1, grazie anche alle solide prestazioni sul monte di lancio di Claudio Scotti e Josè David Gomez Bolivar, abili a contenere l'attacco avversario.

Un esordio positivo anche per il Nettuno 1945, che ha superato la Palfinger Reggio Emilia in entrambe le gare disputate tra le mura amiche dello Steno Borghese. Gara-1 ha visto i laziali prevalere per 11-4, spinti dalle eccellenti prove di Annunziata e Zazza. Più combattuta gara-2, dove il Nettuno ha preso subito il comando con un fuoricampo da due punti di Nathanael Batista.

Il vantaggio di 2-0 è rimasto a lungo, prima che Reggio Emilia accorciasse le distanze su un errore difensivo (con Edgar Rodriguez che ha realizzato il punto). Il Nettuno ha poi fissato il definitivo 3-1 con un lancio pazzo, assicurandosi la serie.

Vittorie al cardiopalma per San Marino e Bologna

Il San Marino, detentore del titolo, ha concluso la serie contro l'Hotsand Macerata con una vittoria sofferta in gara-2. Dopo un avvio promettente, caratterizzato dai fuoricampo di Guevara e Helder, i campioni hanno rischiato nel quinto inning. Macerata ha infatti reagito con veemenza, mettendo a segno un triplo di Oldano e tre singoli consecutivi, portandosi sul 6-4. Un singolo decisivo di Helder ha infine permesso a San Marino di chiudere l'incontro sul 7-4, evitando sorprese.

La Fortitudo Bologna ha dovuto lottare fino all'extra inning per avere la meglio sulla Farma Crocetta. Inizialmente, Crocetta era passata in vantaggio con una volata di sacrificio di Sambucci, e le solide prestazioni di Montanari e Bigliardi avevano limitato l'attacco bolognese. Nell'ottava ripresa, con le basi piene, Dobboletta ha realizzato il singolo che ha pareggiato i conti sull'1-1. Nell'extra inning, la Fortitudo ha poi dilagato, grazie al Grande Slam di Gamberini, seguito da un doppio di Liberatore e un singolo di Suarez, che hanno fissato il risultato finale sull'8-1.

Serie A Gold: formula rinnovata e obiettivi dei club

La stagione 2026 della Serie A Gold introduce una formula rinnovata, con dieci squadre suddivise in due gironi da cinque, pensata per incrementare la competitività del campionato.

In questo contesto, il BBC Grosseto, nonostante le prime difficoltà, si concentra sulla valorizzazione dei giovani talenti. Il manager Carlo Del Santo ha sottolineato questa strategia: “Abbiamo deciso di rinnovare molto e ripartire dai giovani – credo di avere la squadra con la media più bassa di tutta la Serie A Gold. Il nostro obiettivo è quello di salvarci”.

Il campionato è partito con grande attesa, con il San Marino chiamato a difendere il titolo e squadre come la Fortitudo Bologna, il Parma Clima e il Nettuno 1945 pronte a contendersi lo scudetto. Le prime giornate hanno già fornito indicazioni interessanti, confermando l'equilibrio tra le principali formazioni e promettendo una stagione ricca di emozioni nel baseball italiano.