Il venerdì della Serie A Gold 2026 di baseball è stato caratterizzato dalle brillanti performance di Parmaclima e San Marino, che hanno entrambe centrato la loro terza vittoria consecutiva nella competizione. Questi successi, ottenuti rispettivamente contro il Palfinger Reggio Emilia e il Farma Crocetta, sottolineano il momento di forma eccezionale delle due formazioni in questo secondo weekend della stagione.

La Parmaclima si impone nel derby emiliano

La Parmaclima ha superato il Palfinger Reggio Emilia con il punteggio di 5-4, in un incontro combattuto che ha visto la squadra parmense indirizzare il derby già nelle fasi iniziali.

Nonostante un veemente ritorno degli avversari, i quali hanno messo a segno tre punti nella quinta ripresa e un ulteriore punto al settimo inning, la formazione emiliana è riuscita a mantenere il vantaggio accumulato nei primi cinque inning, assicurandosi una vittoria fondamentale.

Il San Marino Baseball trionfa all’extra-inning

Un'altra emozionante sfida ha visto il San Marino Baseball prevalere per 2-1, completando una spettacolare rimonta in una partita caratterizzata da battute bloccate. Dopo un iniziale scambio di vantaggi tra il primo e il terzo inning, i titani del San Marino hanno saputo decidere l'incontro all'extra-inning. Il punto decisivo è stato siglato grazie a un singolo di Halder, che ha permesso a Di Raffaele di portare a casa il punto della vittoria, consolidando il percorso immacolato della squadra.

Le classifiche aggiornate dei gironi

Con questi risultati, le classifiche della Serie A Gold 2026 si delineano con maggiore chiarezza. Nel Girone A, la Parmaclima si trova saldamente al comando con un perfetto bilancio di tre vittorie su tre incontri disputati. Seguono a ruota l'Unipol Fortitudo Bologna e il Nettuno 1945, entrambe con due successi e zero sconfitte. Nel Girone B, il San Marino domina la vetta con un impressionante 3-0. Le altre squadre del girone, ovvero Camec Collecchio, Big Mat BSC Grosseto, Hotsand Macerata e Palfinger Reggio Emilia, sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria stagionale.

Il prossimo turno completa il weekend

Il resto del turno di campionato si svolgerà nella giornata di sabato 18 aprile.

Le gare in programma completeranno il secondo weekend di questa avvincente Serie A Gold, promettendo ulteriori emozioni e colpi di scena per gli appassionati di baseball.

Il formato della Serie A Gold 2026: struttura e obiettivi

La stagione 2026 della Serie A Gold ha preso il via l'11 aprile, con un formato che prevede la partecipazione di dieci squadre. Queste sono suddivise in due gironi, ciascuno composto da cinque formazioni. La fase regolare del campionato è cruciale, poiché le prime quattro classificate di ogni girone avranno accesso diretto ai playoff, la fase più calda della competizione che decreterà la squadra campione. Al contrario, le ultime due classificate di ciascun girone dovranno affrontare la retrocessione in Serie A Silver 2027, rendendo ogni partita determinante.

I playoff sono programmati per iniziare il 31 luglio, mentre la finale scudetto, l'appuntamento più atteso, è prevista a partire dal 27 agosto, promettendo un finale di stagione ricco di suspense e baseball di alto livello.