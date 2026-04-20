Nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A, disputato a Lecce, la sfida tra Lecce e Fiorentina si è conclusa con un pareggio per 1‑1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Harrison al trentesimo del primo tempo, mentre i padroni di casa hanno trovato il pari con Tiago Gabriel al ventiseiesimo del secondo tempo. Un punto prezioso per entrambe le formazioni in ottica salvezza.

La dinamica del match

La partita, giocata lunedì 20 aprile 2026, ha visto la Fiorentina portarsi in vantaggio al trentesimo minuto del primo tempo. È stato Harrison a siglare la rete che ha sbloccato il risultato, mettendo in difficoltà il Lecce.

I salentini, tuttavia, hanno cercato con determinazione il pari per ristabilire l'equilibrio.

Nella ripresa, la pressione del Lecce è aumentata. La squadra di casa ha trovato il meritato pareggio al ventiseiesimo minuto del secondo tempo grazie a Tiago Gabriel. La sua rete ha fissato il punteggio sull'1‑1 fino al fischio finale, giunto alle 22:46. Un punto conquistato con tenacia dai pugliesi, che hanno dimostrato carattere.

Le ripercussioni in classifica

Con questo pareggio, il Lecce raggiunge quota 28 punti in classifica, agganciando la Cremonese al terzultimo posto. Questo esito è di fondamentale importanza nella lotta per non retrocedere, mantenendo vive le speranze di permanenza nella massima serie.

La squadra salentina ottiene così un risultato significativo.

Anche per la Fiorentina, il punto ottenuto in trasferta è un risultato utile. Contribuisce a consolidare la sua posizione in chiave salvezza, un ulteriore tassello nel percorso stagionale. Il pareggio esterno conferma la capacità della squadra viola di ottenere punti anche in campi difficili, mantenendo una distanza di sicurezza dalle zone a rischio.