La Finale Scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile arriva a un passaggio potenzialmente decisivo. Domenica 19 aprile alle ore 18.00, in un Palaverde già tutto esaurito, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ospiterà la Numia Vero Volley Milano per Gara 3 della serie tricolore. Le venete sono avanti 2-0 e hanno la prima occasione per conquistare il nono Scudetto della loro storia, l’ottavo consecutivo, confermando un dominio costruito negli ultimi anni. Milano, invece, è chiamata a una prova di carattere per riaprire i giochi e rimandare ogni verdetto all’eventuale Gara 4, in programma mercoledì 22 aprile.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

Le protagoniste attese del match

Molte delle chiavi di Gara 3 passeranno inevitabilmente dalle protagoniste più attese della serie. Conegliano arriva all’appuntamento con la certezza di poter contare su una Isabelle Haak in stato di grazia: l’opposta svedese ha già messo a referto 50 punti nelle prime due gare, risultando sempre il principale riferimento offensivo delle Pantere e la giocatrice capace di incidere maggiormente nei momenti di massima pressione. Attorno a lei ruota un sistema estremamente collaudato, nel quale Gabi e Zhu Ting garantiscono qualità, equilibrio e continuità sia in attacco sia nei fondamentali di seconda linea, offrendo a coach Santarelli soluzioni costanti e affidabili.

Dall’altra parte Milano sa di dover alzare il livello per prolungare la finale e si affida al talento delle sue giocatrici simbolo. Paola Egonu sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo della formazione di coach Lavarini: dalla sua capacità di trovare continuità e mettere in difficoltà la ricezione avversaria dipenderanno molte delle possibilità lombarde. Fondamentale anche il contributo delle centrali Anna Danesi e Hena Kurtagic, chiamate a incidere soprattutto a muro e nel gioco rapido al centro, mentre in seconda linea servirà la consueta solidità di Eleonora Fersino. Milano ha bisogno della miglior versione delle proprie leader per contrastare una Conegliano lanciata verso il titolo e trasformare Gara 3 in una nuova battaglia punto a punto.

Le chiavi tecniche della sfida

Conegliano si presenta all’appuntamento nel momento migliore della stagione, come spesso accaduto nei precedenti finali. La formazione di coach Santarelli ha mostrato grande continuità nelle prime due gare, alternando lucidità nei momenti difficili e una netta superiorità nel secondo confronto della serie. Milano dovrà invece cancellare rapidamente la deludente prestazione di Gara 2 e ritrovare l’intensità espressa nel primo atto. Per restare in corsa servirà maggiore efficacia per contenere il ritmo imposto dalle Pantere e prolungare la finale.