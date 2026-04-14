Dopo la pausa per la World Cup, la Serie A1 maschile di pallanuoto riprende con il suo ventunesimo turno di regular season. La giornata si è aperta con la vittoria del Posillipo sul Telimar e proseguirà domani, mercoledì 15 aprile, con cinque incontri cruciali che promettono di rimescolare le carte sia al vertice che nella delicata zona play-out.

Le sfide del 21° turno: tra vertice e salvezza

Il programma di domani si aprirà alle ore 14:00 con il delicatissimo scontro diretto tra Salerno e Ortigia. I siracusani, attualmente a tre punti dai campani, hanno l'opportunità di scavalcarli in classifica in caso di vittoria, superando anche il Telimar e lasciando così il penultimo posto.

Alle 14:45, la capolista Pro Recco affronterà la Florentia in un classico testa-coda. Per i liguri non dovrebbero esserci problemi, mentre i toscani sono ormai praticamente in A2. Alle 15:00, l’Olympic Roma cercherà punti preziosi contro il De Akker Team per allontanarsi dalla zona play-out, in una sfida che si preannuncia combattuta. La serata si concluderà alle 20:00 con due match di alta classifica: il Brescia ospiterà la Roma Vis Nova con l'obiettivo di restare in scia alla Pro Recco, mentre il Trieste sfiderà il Savona in una partita fondamentale per la lotta al quarto posto.

Classifica e scenari futuri in Serie A1

La classifica aggiornata vede la Pro Recco saldamente al comando con 60 punti, seguita dall'AN Brescia Team a quota 57.

Il Banco BPM RN Savona occupa il terzo gradino del podio con 51 punti. Seguono il Ranieri Impiantistica CN Posillipo con 38 punti (e una partita in più), il Pallanuoto Trieste con 33, il De Akker Team con 32, l'Iren Genova Quinto con 28, l'AC Group Canottieri Napoli con 24, la Roma Vis Nova Pallanuoto con 23, il Training Academy Olympic Roma con 20, la RN Nuoto Salerno con 18, il Telimar con 17 (e una partita in più), il CC Ortigia 1928 con 15 e la RN Florentia con 7. La Pro Recco mantiene un vantaggio di tre punti sul Brescia, consolidando la sua posizione di leader. Lo scontro tra Salerno e Ortigia assume un'importanza cruciale per la permanenza in categoria, mentre gli altri incontri di mercoledì potrebbero effettivamente rimescolare le posizioni in classifica, specialmente nelle zone alte e per la salvezza.