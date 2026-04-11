Il Settebello si prepara all'esordio nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Oggi, ad Alessandropoli in Grecia, la nazionale italiana affronta la Spagna nel primo match del Gruppo B, con fischio d’inizio alle ore 14:30 italiane. È la seconda gara del giorno; Croazia e Stati Uniti si affronteranno nello stesso raggruppamento.

L’incontro tra Italia e Spagna è un banco di prova cruciale per gli azzurri. Il sorteggio ha riservato un avversario di altissimo livello, una sorta di finale anticipata. La rivalità storica tra le due nazionali è tra le più sentite nella pallanuoto mondiale.

Ogni confronto aggiunge un capitolo intenso a una saga ricca di emozioni.

Programma e copertura streaming

Per gli appassionati, la diretta televisiva tradizionale non è prevista. L'unica diretta streaming sarà su Recast TV, detentrice dei diritti esclusivi. Una cronaca testuale sarà disponibile online. Il programma del Gruppo B prevede anche Croazia-Stati Uniti alle 18:45, sempre su Recast TV.

L'avvio ad alta intensità nella Division 1 della World Cup 2026 impone al Settebello avversari di grande spessore. Superare la Spagna significherebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno e mandare un segnale forte alle altre pretendenti.

Analisi tattica e contesto del torneo

L’Italia punta a testare nuovi inserimenti e consolidare i meccanismi difensivi, storico punto di forza.

La Spagna, con velocità e giro palla eccellenti, richiederà grande sacrificio fisico e tattico. Gestione delle superiorità numeriche e solidità tra i pali saranno determinanti per l'esito finale.

Il Gruppo B è tra i più competitivi, un "girone di ferro" con Croazia e Stati Uniti. In un torneo breve, ogni punto può rivelarsi decisivo. L'esordio contro la Spagna è un'arma a doppio taglio: affrontare una squadra rodata comporta rischi, ma offre l'opportunità di trovare subito ritmo e intensità per le sfide future.