Il Settebello affronta la Croazia (ore 14:30 ad Alessandropoli) per la qualificazione diretta alle Finals di Sydney della World Cup. Dopo la vittoria per 15-8 sugli Stati Uniti, l'incontro vale il primo posto nel girone B e l'accesso alla fase finale del torneo (22-26 luglio).

Prestazioni e protagonisti

L'Italia ha confermato l'ottimo stato di forma, battendo 12-10 la Spagna campione del mondo. Contro gli Stati Uniti, Eduardo Campopiano ha segnato una tripletta all'esordio (due rigori). Tre gol (due rigori) anche per Filippo Ferrero. Secondo successo consecutivo per il Settebello di Campagna.

Obiettivo girone e qualificazione

Con sei punti, l'Italia guida il girone B (tre in più di Spagna e Croazia). La vittoria odierna significherebbe una "tripletta perfetta" e la qualificazione diretta alle Finals. Il primo posto garantisce accesso privilegiato alla Final Eight di Sydney (22-26 luglio).

La squadra e lo staff

La rosa del Settebello per la World Cup include: Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini. Lo staff tecnico è composto dal ct Alessandro Campagna, dal direttore sportivo Stefano Tempesti, dall'assistente tecnico Goran Volarevic, dal team manager Daniele Bianchi, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Michele Mannarini e dal video-analista Paolo Baiardini.

Il contesto del torneo

La World Cup (Division I) si svolge ad Alessandropoli, Grecia (6-12 aprile). L'Italia è nel girone B (Spagna, Croazia, Stati Uniti); il girone A comprende Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia. Le prime cinque classificate accedono alle Finals di Sydney (22-26 luglio). Il torneo è un'occasione importante per esperienza internazionale.