Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, si prepara a una nuova e cruciale sfida ai preliminari della World Cup. L'appuntamento è ad Alessandropoli, in Grecia, dove la squadra scenderà in vasca con un obiettivo chiaro: la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Reduci dal quarto posto ottenuto nella rassegna continentale di Belgrado, gli azzurri sono partiti per affrontare un girone di alto livello che li vedrà opposti a Spagna, Croazia e Stati Uniti. Per accedere alle ambite finali di luglio in Australia, sarà indispensabile chiudere la competizione tra le prime cinque posizioni.

Il commissario tecnico Sandro Campagna ha operato alcune modifiche significative alla rosa rispetto al gruppo che ha partecipato agli Europei in Serbia. Tra le assenze figura Francesco Condemi, fermato da un infortunio alla mano, mentre Mattia Antonucci e Francesco De Michelis non rientrano nelle rotazioni per questa fase. Sono quattro i nuovi ingressi che arricchiscono il roster: il portiere Gianmarco Nicosia e l'attaccante Giacomo Cannella, entrambi della Pro Recco, tornano a indossare la calottina azzurra. Fanno invece il loro debutto assoluto con il Settebello il difensore Stefano Guerrato, che non aveva potuto partecipare agli Europei a causa di un infortunio, e il mancino Edoardo Campopiano.

Obiettivo: passaggio del turno e crescita del gruppo

L'auspicio dello staff tecnico è quello di centrare il passaggio del turno, un traguardo fondamentale per consentire a una squadra in piena fase di costruzione di accumulare preziosa esperienza internazionale e disputare il maggior numero possibile di partite di alto livello. La presenza di Stefano Guerrato, un elemento che si è messo in grande evidenza nell'ultimo anno e mezzo, promette di rafforzare notevolmente il pacchetto difensivo e di offrire nuove soluzioni offensive, grazie alla sua capacità di tiro dalla distanza e alle incursioni come secondo centro. Anche Edoardo Campopiano, attaccante salernitano già apprezzato per la pericolosità del suo tiro, rappresenta una preziosa alternativa offensiva per il Settebello, innalzando la qualità complessiva della squadra.

Il percorso verso le Finals di Sydney

Il sorteggio ha inserito l'Italia nel Gruppo B della Division 1, confermando la presenza di avversari di calibro. La fase preliminare si disputa ad Alessandropoli, in Grecia, con le gare in programma dal 6 al 12 aprile. Solo le prime cinque squadre classificate otterranno il pass per le Finals, l'atto conclusivo della competizione, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Sydney, in Australia. Nel Gruppo A, invece, sono state sorteggiate Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia. Alle Finals parteciperanno, oltre alle qualificate dalla Division 1, anche la nazionale ospitante e le due squadre che supereranno le eliminatorie della Division 2.

Questo percorso nella World Cup non è solo una competizione a sé stante, ma rappresenta un passaggio cruciale nella costruzione di una squadra sempre più competitiva in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, con il sogno olimpico di Los Angeles 2028 che rimane l'orizzonte principale e la motivazione più forte per il Settebello.