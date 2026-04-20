Sharon Lokedi ha conquistato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella Maratona di Boston, imponendosi con autorità incontrastata nella gara femminile. L’atleta keniana, classe 1994, ha tagliato il traguardo con un tempo di 2h18:51, distanziando nettamente le avversarie e confermando il proprio dominio sulla storica 42,195 km che si svolge tradizionalmente in occasione del Patriot’s Day. L’edizione numero 130 della corsa ha visto una tripletta tutta keniana sul podio femminile, con Loice Chemnung che si è classificata seconda in 2h19:35 e Mary Ngugi‑Cooper terza in 2h20:07.

Lokedi, già trionfatrice nell’edizione precedente, ha gestito la gara con intelligente tattica, registrando un passaggio alla mezza maratona in 1h11:03 per poi accelerare in maniera decisiva nella seconda metà, chiusa con un parziale di 1h07:48. Il suo tempo finale, pur non avvicinando il record del percorso stabilito lo scorso anno (2h17:22), le ha permesso di ottenere il terzo successo in carriera in una Major. La prestazione di Lokedi si è distinta per la sua capacità di mantenere un ritmo costante e di incrementare progressivamente il vantaggio nella parte conclusiva della competizione.

Il dominio keniano nella Maratona di Boston

La Maratona di Boston si conferma un terreno di conquista privilegiato per le atlete keniane, che hanno letteralmente monopolizzato il podio femminile.

La vittoria di Sharon Lokedi, che ha bissato il successo dell’anno precedente, è stata affiancata dalle ottime prestazioni di Loice Chemnung e Mary Ngugi‑Cooper, le quali hanno completato una tripletta che sottolinea la profondità e la qualità del movimento keniano nella corsa su strada. Questo risultato evidenzia la continuità di rendimento delle atlete africane nelle grandi classiche internazionali, consolidando la loro reputazione di forze dominanti nel panorama dell'atletica mondiale.

Gli altri protagonisti e le condizioni della corsa

La giornata di gara è stata caratterizzata da condizioni climatiche inizialmente rigide, con temperature vicine allo zero alla partenza, ma il cielo sereno e un leggero vento a favore hanno successivamente favorito prestazioni di alto livello lungo il percorso.

Oltre alla gara femminile, la Maratona di Boston ha visto anche la straordinaria vittoria di John Korir tra gli uomini, che ha stabilito il nuovo record del percorso maschile. Nelle categorie wheelchair, Marcel Hug della Svizzera ha conquistato il suo nono successo tra gli uomini, mentre Eden Rainbow‑Cooper della Gran Bretagna ha trionfato nella gara femminile in carrozzina. L’evento ha inoltre celebrato la ricca storia della maratona con l’inaugurazione di una statua dedicata a Bobbi Gibb, pioniera della corsa femminile, un omaggio significativo al suo contributo rivoluzionario.