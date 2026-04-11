La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, ha visto la Cina protagonista assoluta nella pistola da 10 metri femminile. La quinta giornata di finali si è aperta con il netto successo di Shen Yiyao, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Un risultato eccezionale che ha sigillato una doppietta cinese, con la connazionale Yao Qianxun che ha ottenuto la seconda posizione, confermando il dominio delle atlete asiatiche in questa specialità. È importante notare che nessuna atleta italiana ha preso parte a questa specifica gara.

Il duello conclusivo per la medaglia d'oro è stato interamente cinese, con Shen Yiyao che ha mostrato una performance impeccabile, mantenendo saldamente il comando per tutta la durata della finale. Al termine dei 24 colpi regolamentari, Shen ha registrato un punteggio finale di 244.2 punti, distaccando in modo significativo Yao Qianxun, che si è fermata a 239.6 punti, con una differenza di 4.6 punti. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla serba Zorana Arunovic, eliminata a due colpi dalla fine con un totale di 219.3 punti. La quarta posizione è stata conquistata dalla magiara Veronika Major, che ha concluso la sua prova con 198.9 punti.

Le protagoniste della finale di Granada

La gara ha seguito un formato di eliminazione progressiva, che ha visto le atlete contendersi le posizioni fino all'ultimo.

La quinta classificata è stata l'indiana Sainyam Sainyam, con un punteggio di 178.9. Al sesto posto si è piazzata un'altra atleta cinese, Ma Qianke, che ha totalizzato 159.5 punti. La settima posizione è andata all'indiana Palak Palak, con 137.9 punti. La prima atleta a dover abbandonare la finale, classificandosi ottava, è stata la tedesca Michelle Skeries, che ha chiuso la sua performance con 117.2 punti. Il dominio cinese è stato un elemento costante fin dalle prime battute della competizione, con Shen Yiyao che ha saputo gestire la pressione e mantenere la leadership con grande maestria fino al colpo finale, dimostrando una notevole superiorità tecnica e mentale.

Il calendario della Coppa del Mondo ISSF 2026

La Coppa del Mondo ISSF 2026 si configura come un evento di ampio respiro internazionale, articolato in sette tappe principali e culminante in una prestigiosa finale. Questo circuito globale toccherà ben otto città diverse in tutto il mondo, ospitando gare nelle discipline di fucile, pistola e bersaglio mobile. La tappa di Granada, in particolare, è dedicata alle specialità di pistola e carabina, rappresentando uno degli appuntamenti più significativi e attesi del calendario internazionale del tiro a segno. Le atlete che si sono messe in evidenza in questa competizione inaugurale avranno ora l'opportunità di proseguire il loro percorso agonistico e accumulare punti preziosi nelle prossime tappe, in un circuito che si estenderà per buona parte dell'anno, con la conclusione prevista per il mese di dicembre. La vittoria di Shen Yiyao e la doppietta cinese a Granada segnano un inizio promettente per la loro stagione agonistica.