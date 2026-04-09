La terza giornata della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, svoltasi a Granada, si è conclusa con il trionfo del cinese Sheng Lihao nella specialità della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile. L'atleta asiatico ha prevalso in un duello serrato contro il serbo Aleksa Rakonjac, imponendosi con un punteggio di 253.9 a 253.0 al termine dei 24 colpi regolamentari.

Il podio è stato completato dallo svedese Victor Lindgren, che ha ottenuto la terza posizione con 230.9 punti. Al quarto posto si è classificato l'altro cinese Ma Sihan, che ha chiuso la sua gara a quota 208.8.

Tra gli altri finalisti, l'indiano Gajanan Khandagale ha concluso in quinta posizione con 187.5 punti, seguito dallo statunitense Peter Matthew Fiori, sesto con 166.7. L'austriaco Martin Strempfl si è piazzato settimo con 145.6, mentre il norvegese Jon-Hermann Hegg è stato l'ottavo e primo eliminato con 123.7 punti.

Gli italiani nelle qualificazioni

Per quanto riguarda la rappresentativa italiana, nessun azzurro è riuscito ad accedere alla finale. Il migliore tra gli italiani è stato Edoardo Bonazzi, che ha concluso al ventesimo posto con 629.5 punti nelle qualificazioni, lontano dalle prime otto posizioni che garantivano l'accesso all'atto finale. Danilo Dennis Sollazzo si è classificato trentesimo con 628.7, mentre Simon Weithaler ha terminato settantatreesimo con 622.0.

La prestazione degli atleti italiani si è fermata alla fase di qualificazione, in una competizione che ha visto un livello tecnico molto elevato tra i partecipanti.

Il dominio cinese nel Mixed Team

La Coppa del Mondo di Granada ha confermato la superiorità della squadra cinese anche nella gara a squadre miste di carabina 10 metri. Il duo composto da Wang Zifei e Sheng Lihao ha conquistato la medaglia d'oro con un totale di 504.3 punti, superando la coppia ungherese formata da Eszter Denes e Istvan Peni, che ha ottenuto l'argento con 502.9 punti. La medaglia di bronzo è andata alla Norvegia, rappresentata da Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, che hanno totalizzato 439.0 punti. La seconda squadra cinese, con Zhang Qianying e Ma Sihan, si è classificata quarta con 374.8 punti.

L'evento di Granada si conferma così come uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale di tiro a segno, con la Cina protagonista sia nelle prove individuali sia in quelle a squadre.