Silvia Di Pietro, primatista italiana nei 50 metri farfalla (sia in vasca corta che lunga), ha offerto un’analisi approfondita della sua partecipazione agli Assoluti di Riccione e delle sue aspettative per la stagione in corso. L’atleta romana, classe 1993, ha descritto la competizione come una tappa intermedia fondamentale in un percorso che si preannuncia lungo e impegnativo. “Per me il programma era racchiuso in due giorni, quindi è stato particolare. Ad ogni modo sono stata in grado di centrare l’obiettivo della qualificazione agli Europei di Parigi, per cui potrò impostare il mio percorso in progressione senza finalizzare tutto sul mese di giugno.

Di solito ad aprile io prendo le misure non avendo mai iniziato fortissimo. Mi sono confermata, e direi anche per questo che sia andata bene così” ha affermato Di Pietro, evidenziando la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.

La nuotatrice ha poi illustrato le significative modifiche alla sua preparazione, con un focus mirato sui 50 metri stile libero. “Sono contenta di quanto fatto. Non avrò messo a segno il mio personale, ma va bene così. Ho fatto diverse modifiche a livello di allenamento per cui è più importante aver confermato il trend. Da due anni a questa parte mi sono spostata sui 50 con un allenamento specifico. Ho decisamente snellito il chilometraggio, ora è più che dimezzato, e tutto questo mi permette di focalizzarmi sul lavoro specifico.

Lavoro un paio d’ore e stacco. Una necessità che mi sentivo di avere in questa fase della mia carriera”. Questa scelta riflette una precisa esigenza di ottimizzazione e specializzazione.

Il talento emergente di Sara Curtis e il futuro del nuoto azzurro

Nel panorama della velocità femminile, Silvia Di Pietro ha riconosciuto il talento cristallino di Sara Curtis, una delle protagoniste indiscusse agli Assoluti di Riccione. “Dualismo con lei? Assolutamente no. Penso che Sara sia fortissima. Dove può arrivare? Sinceramente non è facile da dirsi. Per l’età che ha è eccezionale. Penso che non sappia nemmeno lei quali potranno essere i suoi limiti. Ovviamente il livello internazionale non è quello italiano, ma sta davvero impressionando”.

Di Pietro ha anche commentato la scelta di Curtis di trasferirsi negli Stati Uniti per allenarsi, una strada che per lei non è mai stata percorribile: “Alla sua età per me sarebbe stato più difficile. Mi era stato proposto, ma ho scelto di rimanere a casa. Ne ho parlato con Quadarella e lei mi ha detto di essere molto felice di essersi trasferita all’estero”.

Nonostante abbia spento trentatré candeline, Di Pietro non mostra alcuna intenzione di ritirarsi dall’attività agonistica. “Qualche anno fa ero in conflitto con questa attività. Non il nuotare in sé, ma il gareggiare. Sono tanti anni che lo faccio ad un certo livello, ma gli stimoli sono sempre gli stessi. Però fare un po’ sempre le stesse cose aveva iniziato a pesarmi.

Anche per questo ho deciso di cambiare qualcosa nella mia routine. Ogni volta sembra sempre l’ultima volta perché non ho progetti a lungo termine”. Questa riflessione sottolinea la sua continua ricerca di nuovi stimoli e adattamenti.

Nuove leve e prossimi impegni stagionali

Silvia Di Pietro ha espresso grande soddisfazione per il momento attuale del nuoto italiano, evidenziando l’emergere di giovani talenti come Barbotti e Nannucci. Gli Assoluti di Riccione hanno infatti rappresentato un trampolino di lancio per nuove promesse e una conferma per atlete già affermate. Tra queste, Sara Curtis ha brillato nei 50 dorso, stabilendo un nuovo record italiano con il tempo di 27"33 e assicurandosi la qualificazione per gli Europei di Parigi.

Anche Lisa Angiolini e Bianca Nannucci si sono distinte con prestazioni di rilievo, dimostrando la vitalità e il potenziale del movimento azzurro.

Guardando al futuro, Di Pietro ha delineato i suoi prossimi impegni agonistici: “Prima del Sette Colli farò il Grand Prix di Napoli, quindi il Mare Nostrum a Monaco. Io poi sono una che ama gareggiare molto. Per una velocista è utile. Andrò avanti step dopo step in una stagione che sarà lunga”. Un calendario fitto che conferma la sua determinazione a competere ai massimi livelli.