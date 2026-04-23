Simon Ammann, leggenda indiscussa del salto con gli sci, non mostra alcun segno di volersi ritirare. Nonostante l'esclusione dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, il fuoriclasse svizzero, che a giugno compirà 45 anni, è stato reintegrato nella squadra A e si prepara ad affrontare quella che sarà la sua trentesima stagione agonistica.

La conferma del capo allenatore

Le speculazioni sul futuro di Ammann sono state definitivamente dissipate dal capo allenatore del movimento elvetico, Bine Norcic. “Simon continuerà. Pianificherò la nuova stagione con lui”, ha dichiarato Norcic, sottolineando la grande motivazione dell'atleta.

Il tecnico ha inoltre espresso piena fiducia nelle sue capacità, affermando: “Sono convinto che quest’estate potremo fare ulteriori progressi”. Questa conferma ufficiale apre la strada a un’altra stagione per il campione, dimostrando la sua inesauribile passione per la disciplina.

Una carriera straordinaria e senza fine

Nato nel 1981, Ammann vanta un palmarès eccezionale: è l’unico uomo nella storia del salto con gli sci ad aver conquistato quattro ori olimpici individuali, ottenendo una doppia vittoria sia a Salt Lake City 2002 che a Vancouver 2010. Detiene anche un altro record ineguagliato, quello di sette gare consecutive vinte nel massimo circuito, un filotto realizzato tra febbraio e marzo 2010.

Nonostante la sua esclusione dai Giochi di Milano-Cortina, dovuta principalmente alla riduzione dei contingenti nazionali, Ammann non ha mai annunciato il ritiro, lasciando sempre aperta la possibilità di continuare a competere ai massimi livelli.

Prospettive e longevità nel circuito

La stagione 2025-26, per Ammann, non è stata affatto deludente, con ben otto piazzamenti in zona punti. Un risultato notevole per un atleta che si avvicina ai 45 anni. La competizione interna è forte, con giovani talenti come Felix Trunz, che ha un quarto di secolo meno di lui, che spingono per emergere. Tuttavia, Ammann si è ormai abituato a condividere il trampolino con compagni di squadra che potrebbero essere i suoi figli, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e resilienza.

Il suo debutto nel massimo circuito risale alla stagione 1997-98, e ora si appresta a tagliare il traguardo della trentesima stagione. Questa incredibile longevità lo rende un vero e proprio “Noriaki Kasai d’Europa”, un paragone che evidenzia la sua persistente competitività e la sua inesauribile dedizione allo sport.