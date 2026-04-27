Il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico, dovrà fare a meno di un protagonista di spicco. João Almeida, il capitano designato della UAE Team Emirates, ha annunciato la sua rinuncia alla Corsa Rosa, in programma il prossimo mese. La decisione, comunicata dal corridore portoghese sui social, è dovuta a una sindrome virale che ha compromesso la sua preparazione atletica sin dall'inizio della stagione.

Almeida rinuncia al Giro per problemi di salute

Con rammarico, Almeida ha spiegato la sua sofferta scelta: "Purtroppo non parteciperò al Giro il prossimo mese.

I problemi di salute negli ultimi mesi hanno condizionato troppo la mia preparazione, per cui non sarei pronto in tempo". Ha aggiunto che è "un peccato perché è una corsa che amo tanto". La sua condizione fisica, compromessa dalla sindrome virale contratta dopo la Volta ao Algarve, non è adeguata. La rinuncia è stata concordata con la UAE Team Emirates, che ha deciso di concedere ad Almeida un periodo di riposo per un recupero completo e per ripianificare i nuovi obiettivi stagionali, tutelando la sua salute e la carriera.

L'impatto sull'UAE Team Emirates e i successi pregressi

L'assenza di João Almeida rappresenta un duro colpo per la UAE Team Emirates e per l'intera competizione. Il corridore portoghese era atteso come uno dei favoriti per la maglia rosa, forte dei suoi recenti e brillanti risultati: terzo assoluto al Giro d’Italia nel 2023 e secondo posto nella Vuelta l'anno precedente.

La sua partecipazione era un pilastro delle strategie della squadra, che ora dovrà ridefinire le proprie tattiche in vista della Grande Partenza, riorganizzando il team per mantenere alta la competitività. L'obiettivo è il pieno recupero del corridore, per poi individuare nuove sfide e traguardi per la stagione, garantendo il suo potenziale.