Jannik Sinner si trova di fronte a una sfida impegnativa al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, dove è ancora in corsa sia nel tabellone di singolare che in quello di doppio, quest’ultimo in coppia con il belga Zizou Bergs. Dopo aver vinto il match d’esordio in doppio domenica e aver superato il primo turno di singolare ieri, Sinner ha osservato una giornata di riposo lunedì e oggi. Tuttavia, a partire da domani, il calendario si farà particolarmente fitto per l’azzurro, che sarà chiamato a disputare due partite al giorno finché resterà in gara.

Il programma del torneo monegasco prevede, infatti, un’intensificazione degli impegni. Giovedì sono in programma tutti gli ottavi di finale del singolare e le ultime quattro partite degli ottavi di doppio. Venerdì sarà la volta dei quarti di finale in entrambe le categorie, mentre sabato si disputeranno le semifinali e domenica le finali, sia per il singolare che per il doppio. Questo significa che, a meno di ritiri, Sinner dovrà affrontare un doppio impegno quotidiano a partire dagli ottavi di finale, una situazione che metterà a dura prova la sua tenuta fisica e mentale.

Il percorso di Sinner e Bergs nel doppio

La coppia formata da Sinner e Bergs ha debuttato con successo nel tabellone di doppio, superando domenica Tomas Machac e Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5 in 83 minuti di gioco.

Il match, disputato sul Court Rainier III, ha visto il duo belga-italiano mettere a segno otto ace e convertire quattro delle nove palle break a disposizione, mostrando una buona intesa nonostante fosse la loro prima esperienza insieme. Al termine dell’incontro, Sinner e Bergs hanno festeggiato con una stretta di mano e un gesto rivolto verso il cielo, segno di grande soddisfazione per la vittoria ottenuta.

Nel prossimo turno, la coppia affronterà i fratelli Stefanos e Pavlos Tsitsipas oppure la coppia composta da Guido Andreozzi e Manuel Guinard, ottavi del seeding. L’impegno nel doppio si aggiunge a quello già gravoso del singolare, dove Sinner, attualmente numero due del ranking mondiale, è in corsa anche per riconquistare la vetta della classifica ATP.

Le sfide del doppio impegno

Affrontare due match al giorno in un torneo di questo livello rappresenta una sfida fisica e strategica non indifferente. La programmazione serrata può influire significativamente sulla resa degli atleti, soprattutto quando si è protagonisti in entrambe le specialità. Sinner, che ha già dimostrato di saper gestire la pressione nei grandi appuntamenti, dovrà ora trovare il giusto equilibrio tra recupero e prestazione per continuare a essere competitivo sia in singolare che in doppio.

Il calendario del Masters 1000 di Montecarlo prevede, infatti, giornate particolarmente intense per chi resta in gara su due fronti, con la possibilità di dover affrontare avversari di altissimo livello in rapida successione.

La capacità di recupero e la gestione delle energie saranno quindi determinanti per il prosieguo del torneo di Sinner e Bergs, elementi cruciali per mantenere alto il livello di gioco in un contesto così esigente.