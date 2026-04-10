La corsa alla vetta del ranking ATP si infiamma a Montecarlo, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno superato gli ottavi di finale, mantenendo viva la loro lotta per il primato mondiale. L’italiano ha prevalso sul ceco Tomas Machac e si appresta ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre lo spagnolo ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry e nei quarti di finale si misurerà con il kazako Alexander Bublik.

Attualmente, Alcaraz guida la classifica mondiale con 12.790 punti, seguito da Sinner a quota 12.600. Il distacco tra i due si è ridotto a soli 190 punti: un recupero significativo per l’azzurro, che ha guadagnato 200 punti, mentre lo spagnolo ne ha persi 800, dovendo difendere i 1.000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno nel Principato.

La situazione è estremamente fluida e il weekend monegasco si preannuncia decisivo per l’esito di questa appassionante sfida.

Le combinazioni per il numero 1 del mondo

Le sorti del ranking ATP dipendono strettamente dai risultati dei prossimi incontri. Sinner ha la possibilità di diventare numero 1 del mondo in tre scenari principali:

Vincendo il torneo di Montecarlo.

Raggiungendo la finale, a condizione che Alcaraz venga eliminato in semifinale o prima.

Approdo in semifinale, se lo spagnolo dovesse uscire ai quarti.

Nella migliore delle ipotesi per l’italiano, Sinner salirebbe a 13.400 punti, con un vantaggio di 610 lunghezze su Alcaraz (se Sinner vince il torneo e lo spagnolo perde oggi). Nel caso peggiore, invece, il distacco a favore dello spagnolo potrebbe ampliarsi fino a 990 punti, qualora Alcaraz difendesse il titolo e Sinner si fermasse ai quarti.

Di seguito, le varie combinazioni e i relativi distacchi nel ranking ATP in base all’andamento del Masters 1000 di Montecarlo:

Sinner vince il torneo e Alcaraz eliminato ai quarti: Sinner 1° (13.400 punti), Alcaraz 2° (12.790). Distacco: 610 punti.

Sinner 1° (13.400 punti), Alcaraz 2° (12.790). Distacco: 610 punti. Sinner vince il torneo e Alcaraz eliminato in semifinale: Sinner 1° (13.400), Alcaraz 2° (12.990). Distacco: 410 punti.

Sinner 1° (13.400), Alcaraz 2° (12.990). Distacco: 410 punti. Sinner vince il torneo e Alcaraz battuto in finale: Sinner 1° (13.400), Alcaraz 2° (13.240). Distacco: 160 punti.

Sinner 1° (13.400), Alcaraz 2° (13.240). Distacco: 160 punti. Sinner battuto in finale e Alcaraz vince il torneo: Alcaraz 1° (13.590), Sinner 2° (13.050). Distacco: 540 punti.

Alcaraz 1° (13.590), Sinner 2° (13.050). Distacco: 540 punti. Sinner battuto in finale e Alcaraz eliminato in semifinale: Sinner 1° (13.050), Alcaraz 2° (12.990). Distacco: 60 punti.

Sinner 1° (13.050), Alcaraz 2° (12.990). Distacco: 60 punti. Sinner battuto in finale e Alcaraz eliminato ai quarti: Sinner 1° (13.050), Alcaraz 2° (12.790). Distacco: 260 punti.

Sinner 1° (13.050), Alcaraz 2° (12.790). Distacco: 260 punti. Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz vince il torneo: Alcaraz 1° (13.590), Sinner 2° (12.800). Distacco: 790 punti.

Alcaraz 1° (13.590), Sinner 2° (12.800). Distacco: 790 punti. Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz battuto in finale: Alcaraz 1° (13.240), Sinner 2° (12.800). Distacco: 440 punti.

Alcaraz 1° (13.240), Sinner 2° (12.800). Distacco: 440 punti. Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz eliminato in semifinale: Alcaraz 1° (12.990), Sinner 2° (12.800). Distacco: 190 punti.

Alcaraz 1° (12.990), Sinner 2° (12.800). Distacco: 190 punti. Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz eliminato ai quarti: Sinner 1° (12.800), Alcaraz 2° (12.790). Distacco: 10 punti.

Sinner 1° (12.800), Alcaraz 2° (12.790). Distacco: 10 punti. Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz vince il torneo: Alcaraz 1° (13.590), Sinner 2° (12.600). Distacco: 990 punti.

Alcaraz 1° (13.590), Sinner 2° (12.600). Distacco: 990 punti. Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz battuto in finale: Alcaraz 1° (13.240), Sinner 2° (12.600). Distacco: 640 punti.

Alcaraz 1° (13.240), Sinner 2° (12.600). Distacco: 640 punti. Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz eliminato in semifinale: Alcaraz 1° (12.990), Sinner 2° (12.600). Distacco: 390 punti.

Alcaraz 1° (12.990), Sinner 2° (12.600). Distacco: 390 punti. Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz eliminato ai quarti: Alcaraz 1° (12.790), Sinner 2° (12.600). Distacco: 190 punti.

Prospettive future e le parole di Alcaraz

Un ulteriore fattore da considerare è il calendario delle prossime settimane.

Carlos Alcaraz parteciperà al torneo ATP 500 di Barcellona, dove avrà l’opportunità di guadagnare punti, avendo avuto un’uscita prematura lo scorso anno. Jannik Sinner, invece, osserverà un periodo di riposo. Questo potrebbe offrire allo spagnolo un vantaggio temporaneo nella corsa al numero 1, in attesa delle decisioni relative al Masters 1000 di Madrid, torneo a cui entrambi non presero parte nella passata edizione.

Lo stesso Alcaraz ha commentato la situazione con un approccio realistico: “Perderò il primo posto nella classifica mondiale. Non so se sarà questo o nei prossimi tornei. Difendo tantissimi punti, sarà difficile confermarli tutti e anche se lo facessi Jannik aggiungerà dei punti in questi tornei in cui non ne ha da difendere.

Cercherò di giocare al mio meglio e vedremo che cosa accadrà, ma ovviamente per me il numero 1 non è nei miei pensieri, in questo momento. Cerco solo di sentirmi al meglio e vedremo come andrà la stagione sulla terra.”

La sfida tra Sinner e Alcaraz si conferma, dunque, uno dei temi più avvincenti della stagione tennistica, con il ranking ATP destinato a subire continui mutamenti a ogni partita disputata.