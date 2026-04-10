Il tennista italiano Jannik Sinner, attuale numero due del mondo e seconda testa di serie del torneo, sta affrontando il canadese Felix Auger-Aliassime, sesta testa di serie, in un attesissimo incontro valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. La sfida si svolge sul prestigioso Court Rainier III, come secondo match in programma per venerdì 10 aprile 2026, seguendo la partita tra Joao Fonseca e Alexander Zverev. L'azzurro si presenta a questo importante appuntamento dopo aver manifestato alcuni problemi fisici nel turno precedente contro Tomas Machac, e la sua piena condizione atletica rimane un fattore da monitorare con attenzione.

Questo confronto segna il settimo capitolo della rivalità tra Sinner e Auger-Aliassime. Il bilancio dei precedenti è favorevole all'italiano, che conduce per quattro vittorie a due. In particolare, Sinner ha dominato gli ultimi quattro incontri diretti, tutti disputati nel corso del 2025, dimostrando una netta superiorità. Le uniche due affermazioni del tennista canadese risalgono al 2022, anno in cui ha ottenuto anche l'unica vittoria su terra battuta tra i due, in un match giocato a Madrid. Nonostante la sua ascesa ai vertici del tennis mondiale, Jannik Sinner non ha ancora conquistato un titolo Masters 1000 sulla terra rossa; il suo miglior risultato su questa superficie è rappresentato dalla finale raggiunta e poi persa a Roma nel 2025 contro Carlos Alcaraz.

Andamento del match e statistiche chiave

L'incontro ha visto Jannik Sinner imporsi nel primo set con il punteggio di sei giochi a tre, evidenziando una notevole solidità nei momenti cruciali della partita. Nel secondo set, è stato Auger-Aliassime a partire meglio, aggiudicandosi il primo game e portandosi in vantaggio per uno a zero. Le prime statistiche del match offrono uno spaccato interessante sulla prestazione dell'azzurro: Sinner ha messo in campo il 50% delle sue prime palle, ma con queste ha dimostrato grande efficacia, conquistando il 79% dei punti. Il rendimento con la seconda palla si attesta invece al 71% fino a questo momento, a testimonianza di una buona gestione anche nei punti meno diretti.

Sinner e la terra battuta: un percorso in evoluzione

Il percorso di Jannik Sinner sui campi in terra battuta è stato caratterizzato da una crescita progressiva e costante, sebbene il successo in un torneo Masters 1000 su questa superficie rappresenti ancora un traguardo da raggiungere nel suo prestigioso palmarès. La finale disputata a Roma nel 2025 rimane il suo risultato più significativo in questa categoria di tornei. Per quanto riguarda i precedenti specifici contro Auger-Aliassime sulla terra, l'unico confronto diretto si è concluso con la vittoria del canadese, un dato che aggiunge ulteriore interesse alla sfida odierna. L'attuale andamento del match a Montecarlo conferma la grande competitività di entrambi i giocatori e mantiene il pronostico aperto, anche e soprattutto in considerazione delle condizioni fisiche di Sinner, che restano un'incognita dopo i problemi accusati durante gli ottavi di finale.