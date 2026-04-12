Jannik Sinner ha compiuto un’impresa storica a Montecarlo, conquistando il Masters 1000 del Principato e riprendendosi la vetta del ranking ATP. L’altoatesino ha trionfato in finale contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, sigillando una settimana quasi perfetta. Questo successo, ottenuto sul prestigioso Court Rainier III, rappresenta il suo primo titolo importante sulla terra rossa, un traguardo significativo nella sua carriera.

La finale: un duello intenso

Il confronto decisivo si è sviluppato in due set di grande intensità. La prima frazione è stata particolarmente combattuta, risolvendosi al tie-break dopo che Sinner ha saputo capitalizzare un doppio fallo cruciale di Alcaraz.

Nel secondo set, l’italiano ha dimostrato una notevole capacità di reazione: sotto per 1-3, ha messo a segno una serie impressionante di cinque game consecutivi, ribaltando completamente l’andamento del parziale e chiudendo l’incontro. Nonostante le condizioni di gioco fossero rese difficili dal vento, Sinner ha saputo gestire con maggiore efficacia i momenti chiave della partita, evidenziando una superiore solidità mentale e concentrazione.

Il valore del successo e il ritorno in vetta

Questa vittoria assume un significato profondo per Sinner. Non solo ha conquistato il suo primo Masters 1000 sulla terra battuta, ma ha anche riconquistato la leadership del ranking ATP, superando nuovamente Carlos Alcaraz.

Questo è il suo ventisettesimo titolo in carriera, un traguardo che lo pone con un successo in più rispetto al suo rivale spagnolo. Al termine del match, il campione altoatesino ha espresso tutta la sua gioia: “Vincere qui è un sogno. Tornare numero uno… significa molto per me. Sono felicissimo di aver vinto un titolo importante su questa superficie”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di questo trionfo.

La sua settimana a Montecarlo è stata, di fatto, quasi impeccabile. Sinner ha ceduto un solo set durante l’intero torneo, agli ottavi di finale contro Tomas Machac, interrompendo una straordinaria striscia di trentasette set vinti consecutivamente nei tornei Masters 1000. Con questo risultato, l’italiano ha iniziato la sua sessantasettesima settimana da numero uno del mondo, consolidando la sua posizione con un vantaggio di centodieci punti sul secondo classificato.

Dettagli e prospettive future

Questo è il primo titolo di Jannik Sinner a Montecarlo e il suo ottavo Masters 1000 in carriera. La finale, durata complessivamente due ore e quindici minuti, ha premiato l’italiano con un montepremi significativo. Sinner ha ribadito l’importanza della classifica mondiale, ma ha anche evidenziato come il suo obiettivo primario rimanga quello di esprimere il miglior tennis possibile in vista dei prossimi impegni sulla terra rossa, confermando la sua ambizione e la sua focalizzazione sui risultati futuri.