Jannik Sinner ha risposto con la sua consueta naturalezza e un palpabile orgoglio a una domanda posta in conferenza stampa, dopo la sua vittoria al torneo di Montecarlo. Il quesito, che chiedeva se cantare l’inno italiano avesse avuto per lui un significato particolare, è stato definito la “fotografia di una pochezza culturale” e ha suscitato una reazione netta da parte del campione, che ha così affrontato il tema della sua italianità.

Il sottotesto di una domanda controversa

La formulazione della domanda – “Mi hanno detto che hai cantato l’inno italiano… ha avuto un significato particolare?” – è stata giudicata non solo ingenua, ma anche sintomo di una “pochezza culturale che ormai sembra strutturale”.

Dietro questo quesito, secondo l’analisi, si celava un sottotesto insinuante: il dubbio che Jannik Sinner non si senta “davvero italiano” e che cantare l’inno italiano possa essere per lui qualcosa di insolito o forzato.

La risposta inequivocabile di Sinner sull'italianità

Il tennista ha replicato con parole di grande chiarezza e fermezza: “Essere italiano per me è molto bello… devo avere la fortuna di essere italiano… sono fiero”. Dichiarazioni nette, che tuttavia, come sottolineato nell’articolo, “non bastano mai. Per qualcuno non basteranno mai” a dissipare ogni pregiudizio.

Il problema, si evidenzia, non risiede in Jannik Sinner, ma in un pregiudizio radicato e persistente nei confronti degli altoatesini, spesso percepiti come “meno italiani”, “diversi” o “distanti”.

Questa narrazione, descritta come “tossica, vecchia, culturalmente arretrata”, risulta inaccettabile nel contesto attuale del 2026, un periodo di grande splendore per lo sport italiano.

L'identità italiana dimostrata con i fatti

Jannik Sinner non ha bisogno di dimostrare la sua italianità a nessuno. “Non deve ‘certificare’ la sua appartenenza nazionale cantando un inno o sventolando una bandiera. La vive, la rappresenta, la onora — con i risultati sportivi, con le sue parole e con i fatti concreti”. Ogni volta che scende in campo, rilascia dichiarazioni o celebra i successi di altri sportivi italiani, conferma la sua profonda appartenenza.

Lo dimostra quando dedica un pensiero al movimento sportivo italiano dopo una vittoria, o quando afferma che scambierebbe un suo titolo per vedere la Nazionale di calcio ai Mondiali: “una frase che vale più di mille retoriche patriottiche” e che esprime un senso di identità autentico e profondo.

In conclusione, la domanda posta a Sinner non è stata solo giudicata brutta, ma anche sintomo di un approccio errato nel guardare lo sport e il Paese: un atteggiamento “provinciale, chiuso, incapace di leggere la realtà” nella sua complessità.

Il contesto del pregiudizio sull'identità altoatesina

Il pregiudizio verso gli altoatesini, spesso etichettati come “meno italiani”, affonda le sue radici in stereotipi storici e culturali. L’Alto Adige, con la sua significativa componente di lingua e cultura tedesca, è frequentemente oggetto di narrazioni che ne mettono in discussione l’appartenenza nazionale. In questo senso, la reazione di Jannik Sinner e la critica all’approccio mediatico assumono un valore simbolico che va oltre lo sport, toccando temi di identità e rappresentanza.

In un Paese dove lo sport è sovente un potente veicolo di unità e orgoglio collettivo, la vicenda di Sinner mette in luce come una certa superficialità culturale possa minare la coesione. Il suo esempio, al contrario, dimostra che l’identità si costruisce attraverso i fatti, il rispetto reciproco e una consapevolezza autentica del proprio ruolo.