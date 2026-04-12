Jannik Sinner ha conquistato con autorità la finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando Alexander Zverev con un netto 6-1 6-4. L'azzurro, attuale numero due del ranking mondiale, ha dimostrato una solidità impressionante, soprattutto nei momenti cruciali dell'incontro. Ai microfoni, Sinner ha analizzato la sua prestazione con lucidità, sottolineando l'importanza di un approccio positivo fin dalle prime battute: “È stata una grande prestazione da parte mia. Ho iniziato la partita in modo molto positivo ed è stato molto importante”.

Le condizioni atmosferiche sono mutate nel corso del match, passando da un cielo nuvoloso e pesante a un sole che rendeva la palla “più viva”, ma Sinner ha mantenuto un controllo incrollabile.

“Sono molto felice della prestazione, è stata molto solida. Come ho detto, partire subito con un break ti aiuta, e sono contento di questo”, ha affermato il tennista altoatesino. Ha inoltre evidenziato l'importanza dell'aspetto fisico nel suo gioco: “Ho cercato di portarla anche sul piano fisico, e basta”. Un altro elemento chiave del suo repertorio, la smorzata, è stato oggetto di particolare attenzione: “È molto importante, non solo su questa superficie e non solo contro certi giocatori. Penso che sarà un colpo molto importante per me su tutte le superfici”.

La Ricerca del Miglioramento Continuo e il Ruolo del Team

Sinner ha riflettuto apertamente sul suo percorso di crescita e sulla costante ricerca di perfezione.

“Provo a migliorare, a diventare un giocatore migliore, e oggi è stata una giornata molto positiva”, ha dichiarato. La sua preparazione quotidiana è improntata alla massima dedizione, una vera e propria filosofia: “Cerco di mettermi nelle migliori condizioni possibili per vincere le partite… Ogni mattina mi sveglio cercando di dare il massimo. A volte siamo stanchi, a volte non mi sento benissimo, ma cerco comunque di mettermi in una posizione positiva”. L'atleta ha riconosciuto il valore inestimabile del suo team e dell'ambiente sereno che lo circonda, elementi che considera fondamentali per il suo successo: “Tutto parte dalla mentalità giusta, dall’avere un team fantastico dietro di me, buoni amici che mi fanno sentire a mio agio fuori dal campo.

Penso che questa sia una delle chiavi per riuscire a esprimere un buon tennis”.

La Finale Contro Alcaraz: Una Sfida Cruciale per la Crescita

Guardando alla finale contro Carlos Alcaraz, Sinner mantiene un approccio pragmatico e orientato al futuro. “Sono molto felice di affrontarlo prima di Parigi, così posso capire su cosa devo lavorare. Ama questa superficie, è il campione in carica. Cercherò di mettermi in una buona posizione, ma in una partita può succedere di tutto”, ha spiegato, sottolineando l'importanza di questa sfida come test pre-Roland Garros. Ha aggiunto di non essere superstizioso, trattando ogni partita con lo stesso rispetto e la stessa dedizione, considerandola una delle sue “chiavi” per il successo.

L'azzurro ha infine espresso il suo sincero apprezzamento per l'atmosfera vibrante del torneo monegasco: “È un grande piacere per me essere parte di questa finale. Speriamo in una buona energia, bel tempo e, ovviamente, buon tennis”.

Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preannuncia come uno dei duelli più attesi e significativi della stagione tennistica. La finale del Masters 1000 di Montecarlo non sarà solo la loro prima sfida del 2026, ma metterà in palio non solo il prestigioso titolo del torneo, bensì anche la posizione di numero uno del mondo. Dall'ultima finale delle Nitto ATP Finals, entrambi i talenti hanno conquistato almeno un torneo tra quelli a cui hanno partecipato insieme, evidenziando la loro costante supremazia.

Alcaraz, forte di una serie impressionante di sedici vittorie consecutive a inizio anno, ha sottolineato l'importanza della posta in gioco: “Il numero uno è in palio, questo renderà la partita ancora più speciale”. La rinnovata rivalità tra i due giovani campioni promette uno spettacolo di grande intensità e qualità tennistica su uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito.