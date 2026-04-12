Jannik Sinner ha commentato il suo recente trionfo al Masters 1000 di Montecarlo, evidenziando in conferenza stampa l'importanza di questa vittoria e le sue ambizioni per i prossimi appuntamenti del circuito. Il tennista italiano, reduce da una prestazione di altissimo livello, ha ribadito la sua chiara scala di valori, ponendo il Roland Garros e Wimbledon come obiettivi principali della stagione.

Sinner ha dichiarato: "Vuol dire tanto per me, vuol dire che comunque sto facendo progressi in avanti... Madrid è un torneo un po’ diverso, perché comunque in altura è molto difficile giocare, però poi a Roma e Parigi sicuramente sarà tosta, però noi cercheremo di fare la stessa cosa...

non ho mai vinto un torneo importante su questa superficie, quindi siamo contenti...". Il campione azzurro ha inoltre espresso con orgoglio il suo legame con le origini: "Ho sempre detto che essere italiano per me è molto bello, perché uno non lo può scegliere, deve avere la fortuna di essere italiano e poi sento tanto il supporto, il tifo italiano... sono fiero e sono contento di dare qualcosa indietro a questa nazionalità".

Il successo di Montecarlo e il ritorno al vertice mondiale

La prestigiosa vittoria a Montecarlo ha permesso a Sinner di riconquistare la vetta del ranking mondiale. "Mi fa piacere... Ti direi una bugia se dicessi di non essere felice di avere di nuovo il numero uno davanti al mio nome...

però secondo me, onestamente, la cosa più importante è prepararci bene per i prossimi tornei... Ci sono due Grand Slam da giocare, c’è Parigi e poi c’è Londra... e poi il ranking", ha affermato il tennista, sottolineando come la preparazione per i Major sia prioritaria rispetto alla classifica.

Il trionfo è giunto al termine di una finale combattuta contro Carlos Alcaraz, conclusasi con il punteggio di 7-6 6-3. Questo successo segna l'ottavo titolo Masters 1000 per Sinner e il ventisettesimo in carriera. Il match è stato caratterizzato da grande intensità e da una notevole forza mentale dell'azzurro, capace di rimontare da situazioni di svantaggio in entrambi i set e di chiudere con una serie devastante di cinque giochi consecutivi nel secondo parziale.

"Oggi è stato un livello molto alto da parte di entrambi", ha dichiarato Sinner a fine incontro, aggiungendo: "Ritornare numero uno è importante, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto un torneo importante su questa superficie".

La striscia vincente e gli impegni futuri

Con questa affermazione, Sinner ha esteso la sua impressionante striscia a ventidue successi consecutivi nei tornei Masters 1000, un percorso quasi perfetto macchiato solamente dal set perso al tie-break contro Machac. Nonostante Alcaraz mantenga un vantaggio di 10-7 nei precedenti diretti, la vittoria di Montecarlo ha permesso a Sinner di superare nuovamente lo spagnolo nel ranking ATP, raggiungendo la sua sessantasettesima settimana complessiva in vetta alla classifica mondiale.

Guardando al futuro, Sinner si prepara ad affrontare le impegnative sfide di Madrid, Roma e Parigi. È consapevole delle difficoltà legate alle diverse condizioni di gioco, in particolare l'altitudine di Madrid, ma l'obiettivo dichiarato rimane quello di continuare a migliorare e a rappresentare con orgoglio il tennis italiano sui palcoscenici internazionali, con un occhio sempre puntato ai grandi appuntamenti del Grande Slam.