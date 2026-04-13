La vittoria di Jannik Sinner a Montecarlo ha generato una domanda in conferenza stampa più imbarazzante che interessante. Al quesito sull'inno, Sinner ha risposto con chiarezza: “Essere italiano per me è molto bello… sono fiero”. Parole che hanno smascherato un pregiudizio culturale persistente, insinuando dubbi sulla sua appartenenza. La domanda, sintomo di «pochezza culturale» mediatica, sottintendeva: Sinner si sente davvero italiano? Il canto dell’inno è strano per lui? Una narrazione tossica e arretrata che persiste, nonostante il momento luminoso dello sport italiano.

L'italianità di Sinner: fatti, non certificazioni

Il problema non è Sinner, ma il pregiudizio. Il campione non deve “certificare” la sua italianità con inni o bandiere. La vive, la rappresenta e la onora con risultati, parole e fatti. Ogni sua azione in campo, dichiarazione e sostegno ad altri sportivi italiani – da Kimi Antonelli a Marco Bezzecchi – testimonia il suo legame. La sua dedizione al movimento italiano (espressa dopo Miami) e l'affermazione di scambiare un titolo per la Nazionale ai Mondiali, valgono più di mille retoriche patriottiche.

Un pregiudizio antico e inaccettabile

La domanda superficiale rivela un pregiudizio antico sugli altoatesini “meno italiani”, “diversi”. Riproporre tale narrazione nel 2026, in un contesto di successo sportivo, è inaccettabile.

La mancanza di cultura e profondità nel comprendere identità e rappresentanza genera banalità.

Sinner al vertice: i risultati

Sul fronte sportivo, Jannik Sinner ha riconquistato la vetta del ranking mondiale, trionfando nel Masters 1000 di Montecarlo e superando Carlos Alcaraz. Questa vittoria consolida la sua posizione nel tennis globale e conferma, con i risultati, la sua italianità. Carriera e successi dimostrano un legame indissolubile con l'Italia.

In sintesi, Sinner non deve dimostrare la sua italianità. È manifesta nei fatti e nelle parole. Il resto è rumore e ignoranza.