Jannik Sinner si conferma numero 1 del mondo, mantenendo la vetta del ranking ATP almeno fino a lunedì 18 maggio, data di aggiornamento post Internazionali d’Italia. Il tennista altoatesino ha riconquistato lo scettro dopo aver superato Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, assicurandosi il primato per un altro mese. La sua leadership è rafforzata dalla non partecipazione di Alcaraz al torneo di Madrid. Alcaraz potrebbe scavalcare l'azzurro solo a Roma, qualora riuscisse a scendere in campo, a causa di problemi al polso che mettono in dubbio anche la sua presenza al Roland Garros (dal 24 maggio).
Attualmente, Sinner vanta un vantaggio di 390 punti su Alcaraz, con 13.350 punti contro i 12.960 dello spagnolo alla vigilia del Masters 1000 di Madrid. Alcaraz ha perso terreno per il ritiro a Barcellona (280 punti). Per l'azzurro, è la 68ª settimana da numero 1 del mondo. La sua partecipazione a Madrid, a differenza del rivale, offre a Sinner un'opportunità cruciale per rafforzare il suo primato.
Il vantaggio di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz dopo Madrid potrà variare. L'incremento stimato va da un minimo di 400 punti, in caso di eliminazione al debutto, fino a un massimo di 1.390 punti in caso di trionfo alla Caja Mágica.
Scenari di vantaggio turno per turno
La progressione del vantaggio di Sinner su Alcaraz a Madrid, in base al turno raggiunto, è la seguente:
- Secondo turno: vantaggio di 400 punti
- Terzo turno: vantaggio di 440 punti
- Ottavi di finale: vantaggio di 490 punti
- Quarti di finale: vantaggio di 590 punti
- Semifinale: vantaggio di 790 punti
- Finale: vantaggio di 1.040 punti
- Vittoria: vantaggio di 1.390 punti
Punti guadagnati e totale nel ranking dopo Madrid
Ecco i punti totali previsti per Sinner nel ranking ATP e il suo posizionamento, in base al turno raggiunto a Madrid:
- Secondo turno: guadagna 10 punti, primo con 13.360 punti
- Terzo turno: guadagna 50 punti, primo con 13.400 punti
- Ottavi di finale: guadagna 100 punti, primo con 13.450 punti
- Quarti di finale: guadagna 200 punti, primo con 13.550 punti
- Semifinale: guadagna 400 punti, primo con 13.750 punti
- Finale: guadagna 650 punti, primo con 14.000 punti
- Vittoria: guadagna 1.000 punti, primo con 14.350 punti
Questi scenari delineano l'opportunità per Sinner di consolidare il suo primato mondiale già dopo Madrid, con margini di distacco da Alcaraz che varieranno a seconda del suo percorso nel torneo spagnolo.