Jannik Sinner ha centrato l’accesso alla semifinale del torneo di Monte-Carlo, esprimendo piena soddisfazione per il proprio stato fisico e mentale dopo la vittoria contro Félix Auger-Aliassime. Il tennista altoatesino ha sottolineato l'importanza del recupero e la fiducia ritrovata.

Recupero e Soddisfazione per la Semifinale

“Un passo avanti fisicamente, è stata una partita dura. Sono contento di come ho risposto”, ha dichiarato Sinner. “Il servizio non è ancora come lo vorrei ma, tutto considerato, sono soddisfatto. Ieri ero stanco, ho dormito e ho recuperato.

Vediamo domani. In ogni caso sono contento di essere tornato in semifinale”. Ha commentato anche lo smash decisivo per il break nel settimo game: “Lo smash testimonia la fiducia che si ha in sé stesso. Preferisco rischiare e provarci. Ci sono colpi in cui si lavora tanto. Lo smash può sembrare facile ma non lo è”.

Percorso e Prossimi Impegni

Il successo contro Auger-Aliassime consente a Sinner di proseguire la sua corsa nel torneo. Raggiungendo la semifinale, il suo rendimento fisico e la capacità di recupero saranno determinanti per affrontare il prossimo avversario.

La Corsa al Numero Uno ATP

Il cammino di Sinner verso la semifinale è stato preceduto dalla vittoria su Tomas Machac, un match combattuto in cui ha ceduto un set.

“Ieri ero stanco, ho fatto fatica a trovare la giusta energia. Ho cercato di portarla a casa. Oggi è un giorno positivo”, aveva commentato, evidenziando l’importanza del recupero. La sua performance a Monte-Carlo lo mantiene in corsa per riconquistare la vetta del ranking ATP: se dovesse vincere il torneo, o raggiungere la finale in determinate condizioni, Jannik Sinner potrebbe superare Carlos Alcaraz e diventare il nuovo numero uno del mondo.