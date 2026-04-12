Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha commentato con entusiasmo il trionfo dell'azzurro nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Vagnozzi ha evidenziato le sfide affrontate da Sinner dopo il Sunshine Double e l'intenso lavoro di adattamento alla terra battuta europea, sottolineando come la fiducia acquisita nei tornei americani sia stata cruciale per questo successo.

Il trionfo a Montecarlo: un obiettivo raggiunto

La soddisfazione di Vagnozzi per il terzo titolo consecutivo di Sinner, dopo le vittorie a Indian Wells e Miami, è palpabile.

"Siamo ovviamente molto contenti", ha dichiarato il coach, "perché vincere un titolo Major sulla terra battuta era uno dei nostri obiettivi quest’anno. Non avremmo potuto sognare un modo migliore per iniziare la stagione su questa superficie".

Vagnozzi ha poi approfondito: "Ciò che mi rende più felice è che, dopo un mese davvero difficile seguito a Miami e Indian Wells, Jannik è arrivato qui e, giorno dopo giorno, per tutto il torneo, ha migliorato il suo gioco. La finale non è stata facile a causa delle condizioni, c'era molto vento, ma è riuscito a vincere ogni punto. La partita è stata molto combattuta, e tatticamente ha giocato davvero bene, dimostrando una prestazione solida nonostante le difficoltà".

L'evoluzione del gioco sulla terra rossa

Il coach ha dettagliato il percorso di adattamento tattico e tecnico di Sinner. "Dopo Miami, Jannik si è concesso due giorni di riposo", ha spiegato Vagnozzi. "Martedì abbiamo iniziato a familiarizzare con il campo e con gli scivolamenti sulla terra battuta, un movimento che differisce notevolmente tra il cemento e la terra rossa. Successivamente, abbiamo introdotto più spin, aperto maggiormente gli angoli, e provato sia palle corte che colpi in topspin".

Questo lavoro progressivo ha portato a un miglioramento costante: "Giorno dopo giorno, abbiamo affinato tutti questi aspetti tattici e di movimento, cercando poi di applicarli durante le partite. Siamo molto soddisfatti, perché credo che dopo le prime due sfide Sinner abbia iniziato a 'sentire' meglio il gioco, utilizzando più palle corte, maggiori variazioni nell’altezza della palla e nel servizio.

Il suo livello di gioco a Montecarlo ci ha davvero impressionato".

La fiducia costruita tra Indian Wells e Miami

Vagnozzi ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto nei tornei americani, anche in sua assenza. "Non ero a Indian Wells", ha rivelato, "ma c’erano Darren Cahill, Umberto Ferrara e il resto della squadra. Credo che abbiano spronato molto Jannik, e il blocco di lavoro che hanno fatto insieme è stato sicuramente fondamentale".

La fiducia acquisita in quei contesti è stata decisiva: "Penso che la fiducia che ha guadagnato a Indian Wells, vincendo il titolo, gli abbia fatto un gran bene. Un campione come lui ha bisogno di sentire la vittoria, di toccare il trofeo. È davvero importante, ne ha bisogno.

Quindi, la fiducia accumulata a Indian Wells e Miami è stata cruciale per la conquista di questo titolo a Montecarlo".

La finale di Montecarlo e il ranking ATP

Il successo di Jannik Sinner a Montecarlo ha avuto un impatto significativo anche sulla classifica mondiale. L’italiano ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7‑6, 6‑3, aggiudicandosi il suo primo titolo al Monte‑Carlo Masters e riconquistando la posizione di numero uno del ranking ATP.

Il torneo si è tenuto al Monte Carlo Country Club di Roccabruna, in Francia, dal 5 al 12 aprile 2026. La vittoria su Alcaraz in finale ha fruttato a Sinner mille punti, permettendogli di superare lo spagnolo nella classifica mondiale.

Questo trionfo segna un momento chiave nella stagione dell'azzurro, consolidando la sua ascesa e la notevole continuità di rendimento nei tornei Masters 1000.