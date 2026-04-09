Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi sul ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3. L’incontro, disputato sul centrale del Principato, ha visto l’azzurro partire con grande determinazione, subire una reazione inattesa dell’avversario nel secondo set e infine prevalere nel terzo, grazie a un break decisivo nel game conclusivo.

La dinamica del match

Il primo set è stato dominato da Sinner, che lo ha chiuso rapidamente per 6-1 in meno di mezz’ora, mostrando un tennis aggressivo e preciso.

Nel secondo parziale, un calo fisico ha complicato la situazione per l’italiano: Machac è riuscito a portarsi avanti di due break. Sinner, pur in difficoltà, ha reagito con tenacia, recuperando fino al tie-break, dove però ha ceduto 3-7. La partita si è così protratta al terzo set. Dopo un breve break medico richiesto da entrambi i giocatori, Sinner ha ripreso il controllo, strappando il servizio a zero a Machac nel secondo turno di battuta. La vittoria è stata sigillata con un altro break decisivo nel game finale, a conferma della sua superiorità nei momenti chiave.

Le dichiarazioni di Sinner

Al termine della sfida, Jannik Sinner ha commentato la prestazione: “È stata una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere la partita in qualche modo”.

L’azzurro ha sottolineato l’importanza di adattarsi: “Ogni giorno è diverso, cercheremo domani di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo”. Riguardo al momento di flessione nel secondo set, ha aggiunto: “Prima della partita stavo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile. Sono contento di come sono riuscito a uscire da questa situazione”.

Il prossimo avversario

Il successo consente a Sinner di accedere ai quarti di finale, dove affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Quest’ultimo ha raggiunto questo turno beneficiando del ritiro del norvegese Casper Ruud, che si è ritirato quando il punteggio era di 7-5, 2-2 in favore di Auger-Aliassime.

L'analisi della sfida

L’incontro ha evidenziato come Tomas Machac sia stato in grado di mettere in seria difficoltà Jannik Sinner, interrompendo una lunga serie di set vinti consecutivamente dal tennista altoatesino nei Masters 1000. Il ceco, pur uscendo sconfitto, ha dimostrato una buona tenuta fisica e mentale, costringendo Sinner a una prestazione solida e a una notevole resilienza per avere la meglio e avanzare nel torneo.