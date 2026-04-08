Il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo prosegue con gli ottavi di finale. Dopo aver superato il francese Ugo Humbert al debutto, il tennista altoatesino, attuale numero due del mondo, si prepara ad affrontare il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking ATP, che ha eliminato l’argentino Francisco Cerundolo. L’incontro, valido per il Rolex Monte-Carlo Masters, è fissato per giovedì 9 aprile sul Court Ranieri III. Sarà il secondo match della giornata, con inizio previsto dalle ore 11.00, subito dopo la conclusione della sfida tra Bergs e Zverev.

Sinner parte con i favori del pronostico, ma Machac si presenta come un avversario particolarmente insidioso. Il tennista ceco ha dimostrato un eccellente stato di forma, capace di sovvertire le previsioni nel turno precedente. Per il fuoriclasse italiano, il percorso sulla terra rossa del Principato non è solo una caccia al titolo, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità cruciale per superare Carlos Alcaraz nel ranking ATP e riconquistare la prima posizione mondiale, a seconda dei risultati che matureranno nel corso del torneo.

Sinner-Machac: diretta esclusiva Sky, dove vedere il match in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Tomas Machac sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali Sky.

Gli appassionati potranno seguire l'incontro sui canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 206). Il canale specifico per la trasmissione verrà comunicato nella mattinata del match. Per gli abbonati, l'incontro sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android. È fondamentale sottolineare che non è prevista alcuna trasmissione gratuita in chiaro per questi ottavi di finale del torneo di Montecarlo; l'accesso alla visione in tempo reale sarà riservato unicamente a chi possiede un abbonamento ai servizi indicati.

Montecarlo: l'unica possibilità di vedere Sinner in chiaro su TV8

Per quanto concerne la copertura in chiaro, l'unica eccezione per il Masters 1000 di Montecarlo riguarda l'eventuale finale del torneo. Questa sarà trasmessa su TV8 nella giornata di domenica 12 aprile, con inizio alle ore 15.00, indipendentemente dalla presenza di Jannik Sinner. È inoltre prevista la trasmissione in differita di una delle semifinali, un'ora dopo la sua conclusione.

I precedenti tra Jannik Sinner e Tomas Machac

Analizzando lo storico degli incontri diretti, Jannik Sinner ha sempre prevalso su Tomas Machac. Il tennista italiano ha vinto tutte e tre le sfide disputate tra i due, senza perdere neppure un set. L'ultimo confronto risale a pochi mesi fa, quando si affrontarono in occasione del primo turno dell'ATP 500 di Doha.

Il montepremi del Rolex Monte-Carlo Masters

Il Rolex Monte-Carlo Masters mette in palio un montepremi di rilievo per i partecipanti, riflettendo l'importanza del torneo nel circuito ATP. Di seguito le cifre assegnate per ogni fase della competizione:

Primo Turno: € 25.520

Secondo Turno: € 45.520

Terzo Turno: € 84.980

Quarti di Finale: € 158.700

Semifinale: € 290.960

Finale: € 532.120

Vincitore: € 974.370

La scelta di una copertura televisiva in diretta esclusiva Sky per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo evidenzia la crescente centralità dei diritti pay-tv nel panorama dei grandi eventi tennistici. La trasmissione in chiaro, come quella su TV8 per l'eventuale finale, rimane un'opportunità riservata agli appuntamenti conclusivi del torneo, garantendo comunque una visibilità più ampia per le fasi salienti.