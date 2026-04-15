Il ritiro di Carlos Alcaraz dal torneo ATP 500 di Barcellona assicura a Jannik Sinner la prima posizione nel ranking mondiale ATP per due settimane. La classifica aggiornata, in uscita lunedì prossimo, vedrà l'azzurro in vetta con 13.350 punti, 390 di vantaggio sul rivale spagnolo. Questo è un vantaggio per l'altoatesino in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta: Madrid, Roma e Parigi.

Il calendario include il Masters 1000 di Madrid (22 aprile – 3 maggio), gli Internazionali d’Italia a Roma (6 – 17 maggio) e il Roland Garros a Parigi (24 maggio – 7 giugno).

L'anno scorso, Alcaraz si impose a Roma e Parigi, battendo Sinner in finale; entrambi non giocarono a Madrid. Le condizioni fisiche di Alcaraz, post-ritiro, restano un'incognita.

Prospettive di leadership nel ranking

Sinner ha la concreta possibilità di mantenere la leadership mondiale fino all’inizio della stagione sull’erba, replicando i risultati passati. Un controsorpasso di Alcaraz potrebbe avvenire a Madrid, dove lo spagnolo non ha punti da difendere e potrebbe colmare i 390 punti di divario. Ciò sarebbe più probabile se Sinner saltasse il torneo iberico, rimescolando le carte al vertice.

Il duello Sinner-Alcaraz

Il duello tra Sinner e Alcaraz continua ad animare la stagione. Alcaraz, dopo aver perso la vetta del ranking a favore dell’italiano post-Monte Carlo, aveva rilanciato la sua corsa al numero uno vincendo il primo turno a Barcellona.

Il ventiduenne spagnolo aveva commentato:

“I’m defending a bunch of points that’s going to be really difficult to defend them all, and even if I defend them, Jannik is going to add some points at these tournaments that he didn’t have to defend. So, I will try to play my best and let's see what happens. Of course, for me, the No. 1 is not in my mind right now. I'm just trying to feel the best was as I can on the clay court and let's see what's going to be on the clay swing.”

Jannik Sinner vanta una striscia di diciassette vittorie consecutive e tre titoli Masters 1000. Questi successi consolidano la sua leadership e rafforzano la fiducia per i prossimi impegni sulla terra battuta.