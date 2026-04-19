Jannik Sinner vive un momento cruciale. Dopo tre Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo), l'altoatesino è tornato in vetta al ranking ATP, superando Carlos Alcaraz. Sinner è a Madrid per il Masters 1000 (22 aprile - 3 maggio), un'opportunità concreta per ampliare il vantaggio in classifica. Il forfait di Alcaraz (infortunio al polso) rende la situazione favorevole. Nessuno dei due ha punti da difendere. Attualmente, Sinner guida con 13.350 punti, 390 lunghezze in più su Alcaraz.

Incremento potenziale di Sinner a Madrid

In quanto testa di serie, Sinner ha già 10 (secondo turno).

Progressione: 50 (terzo), 100 (ottavi), 200 (quarti), 400 (semifinale), 650 (finale). In caso di vittoria, Sinner aggiungerebbe 1.000, raggiungendo 14.350 nel ranking ATP.

Il vantaggio di Sinner su Alcaraz dopo Madrid varierà da un minimo di 400 punti (eliminazione al debutto) a un massimo di 1.390 punti (trionfo). Il distacco, turno per turno: 400 (secondo), 440 (terzo), 490 (ottavi), 590 (quarti), 790 (semifinale), 1.040 (finale) e 1.390 (vittoria).

Prospettive future: Roma e Roland Garros

Le prospettive future indicano un'ulteriore evoluzione. Dopo Madrid, Sinner avrà occasione di consolidare il primato a Roma, dove Alcaraz difenderà i 1.000 punti della vittoria 2025. Risultati importanti di Sinner al Foro Italico amplierebbero il divario.

Il Roland Garros sarà decisivo: a Parigi, Alcaraz difenderà il titolo (2.000), Sinner i 1.200 della finale 2025. Un'eliminazione anticipata dello spagnolo potrebbe consolidare la leadership di Sinner fino allo US Open.