Jannik Sinner è tornato al vertice del ranking mondiale di tennis. L’azzurro ha riconquistato la prima posizione grazie alla vittoria nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando il rivale Carlos Alcaraz in una sfida intensa. Il trionfo lo proietta in cima, seppur temporaneamente, in attesa dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta.

La prossima settimana, Sinner osserverà un riposo strategico. Al contrario, Carlos Alcaraz sarà subito in campo nell'ATP 500 di Barcellona. In caso di vittoria, Alcaraz potrebbe riprendersi la leadership mondiale per pochi punti.

Questa differente programmazione è cruciale per la corsa al vertice.

Calendario e prospettive

Il calendario prevede i Masters 1000 di Madrid e di Roma. La partecipazione a Madrid è incerta per entrambi, a causa delle condizioni (altura) che hanno influenzato Sinner. Confermata la presenza a Roma e al Roland Garros. Qui, lo scorso anno, Alcaraz ebbe la meglio su Sinner in finale.

Prima dell'appuntamento parigino, Sinner recupererà punti nel ranking, liberandosi della penalità legata ai tornei ATP 500 disputati. Questo recupero sarà decisivo nella lotta per il primato, rendendo più interessante la stagione sulla terra battuta.

La rivalità e le dichiarazioni

Le dichiarazioni di Carlos Alcaraz prima della finale di Montecarlo si sono rivelate profetiche.

Lo spagnolo aveva ammesso: “Per essere onesto, perderò il numero uno del mondo. Non so se sarà in questo torneo o nei prossimi. Difendo molti punti e sarà difficile difenderli tutti”. La finale monegasca, con vento persistente, ha presentato condizioni avverse che hanno reso il gioco più complesso e richiesto un notevole adattamento.

Jannik Sinner sarà impegnato dal 22 aprile al 3 maggio nel Masters 1000 di Madrid, dal 6 al 17 maggio nel Masters 1000 di Roma e, infine, dal 24 maggio al 7 giugno al Roland Garros. Carlos Alcaraz, dopo la tappa di Barcellona, seguirà un calendario analogo, partecipando agli stessi tornei e allo Slam. La sfida tra i due campioni rimane apertissima, promettendo nuovi capitoli.